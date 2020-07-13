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  4. 13 Temmuz 2020 14:21

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede koronavirüsle mücadele, Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır" denildi.

DHA

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