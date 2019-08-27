Erdoğan ve Putin yeniden bir arada

Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’ın açılışında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açılış töreninde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

*Devlet Başkanı, değerli dostum Putin, kıymetli katılımcılar sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum.

Maks 2019 uluslararası havacılık ve uzay fuarına iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Putin’e nazik daveti, için bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Maks 2019’u kendi alnının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz. Bizim de bu sene 14’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz IDEF fuarımız var. Gençlerimiz için Teknofest Festivalimiz var.

‘İstikbal göklerdedir’ parolasıyla son dönemlerde Türkiye olarak havacılıkta önemli projelere imza atıyoruz. THY küresel ölçekte en geniş hava taşımacılığı ağlarından birisine sahiptir. Havalimanlarımız Avrupa’nın en çok yolcu ağırlayan alanları arasında yer alır. Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’nın ilk etabını bu sene devreye aldık. Temennimiz odur ki tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır.

Rusya’dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üzerine rekor kırılmaya devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemize gelmesini bekliyoruz.

Erdoğan ve Putin, günün ilerleyen saatlerinde Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda baş başa görüşecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Rus lider Vladimir Putin'in açıklamaları şöyle:

Bu fuara geleneksel olarak pek çok yabancı ülke katılıyor. Çin Halk Cumhuriyeti bu yılki fuarın ana partneri. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Temaslarımızın başarılı geçmesini diliyorum.