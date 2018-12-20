Erdoğan ve Ruhani'den ortak açıklama

Atlı karşılama birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kapıda karşılandı. Her iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani tören kıtasını, 'merhaba asker' diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Ruhani karşılıklı kabine üyeleriyle tokalaştı. Erdoğan ve Ruhani, gazetecilere poz verdikten sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'na geçildi. Baş başa görüşme yaklaşık 2 saat, heyetler arası görüşme ise 1 saat sürdü.

İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Anlaşmaların imza töreninden sonra Erdoğan ve Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizde yakaladığımız ivmeyi her iki ülkenin de menfaatlerine hizmet edecek sonuç alıcı adımlar olarak düşünüyorum. İkili ticaret hacmimiz 2017'de yaklaşık 11 milyar dolar 2018 yılı ekim ayı itibariyle ne yazık ki 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 30 milyar dolar hedefine ulaşmak için çok daha çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

İki ülke arasında sınır güvenliği konusunda teknik ve siyasi düzeyde iyi bir işbirliği söz konusudur. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran'la işbirliğimizi artırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır. Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesisi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır. Bu işbirliğinin sonuçlarını Astana sürecinde başlatmış bulunuyoruz. Türkiye olarak kapsamlı ortak eylem planı tüm tarafların anlaşmaya sadık kalmalarıyla planın devamının uluslararası barış ve güvenliği hizmet edeceğine inanıyoruz. Amerika'nın anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. Amerika'nın İran'a yaptırım kararının bölge güvenliği ve istikrarını tehlikeye attığını, bunları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum. İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz."

RUHANİ: HİÇBİR ÜÇÜNCÜ ÜLKE KOMŞULUK İLİŞKİLERİMİZİ BOZAMAZ

Ruhani ise özetle şu ifadeleri kullandı:

''İki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret işbirliğinin gelişmesi için önümüzdeki engellerin kaldırılması için önemli bir toplantı yaptık. İşbirliği konularını, bölgesel konuları ele aldık. Olumlu konular konuştuk beraber. Samimi ilişkilerimizi hiçbir güç bozamaz.

Sayın Erdoğan'a ve Türkiye hükümetine teşekkür etmek gerekiyor. ABD'nin uyguladığı tek taraflı ambargolar karşısında kesin ve açık tutumları için teşekkür ediyorum. Hiçbir üçüncü ülke komşuluk ilişkilerimizi bozamaz. Dünyada birkaç ülke ABD'nin düşüncesine katıldılar. Uluslararası hukuku ayaklar altına altılar. Zorbalık dönemi dünyada bitmiştir diye inanıyoruz. İki ülkenin ticari ilşikilerinin önündeki engellerinin kaldırılması için görüştük. Problem olan bütün alanlarda onların giderilmesi için karar aldık.

Bazı şirketlerin yaşadığı sorunlar vardı. İki taraf karar aldık, yardımcı olalım. Özel şirketler güvenerek çalışsın. Bölge konuları ile ilgili çok güzel görüşmelerimiz oldu. Astana sürecinde İran, Türkiye ve Rusya beraber yakın işbirliğini devam ettirelim diye karar verdik. Gelecek zirve Rusya'da olacak, mutabakata vardık.''





Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğu onuruna resmi yemek verecek.

İki lider, yemeğin ardından Çankaya Köşkü'nde yapılacak İş Forumu toplantısına katılacak.

Beştepe'deki törende, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.