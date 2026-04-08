Erdoğan ve Trump'tan ''ateşkes'' görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ateşkesin ele alındığı görüşmede Erdoğan, bu sürecin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşmesi gerektiğini vurguladı ve "Sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemeli" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, dün gece itibarıyla İran ile sağlanan ateşkesin ardından ilk doğrudan teması gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinin ana gündem maddesinin bölgesel istikrar ve ateşkesin geleceği olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Görüşmede liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldı. Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanımız, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

