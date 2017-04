Erdoğan: "Yahu sen nasıl bir adamsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da , "Ana muhalefetin başı utanmadan, yüzü kızarmadan 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyor. Ben bunu ilk defa söylemiyorum diyor. Çıkıp özür dilemek yerine maalesef suç bastırmaya çalışıyor." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:



ÇORUM'A GEÇ KALMIŞ BİR TEŞEKKÜRÜMÜ ETMEK İSTİYORUM



Çorum'un manevi muhafızları olan burada medfun tüm gönül insanlarını rahmetle yadediyorum. Bizler de bugün Çorum'un visaline ermek için geldik. Çorumlu kardeşlerimi gerçekten çok özledim. Altı yıllık ayrılığın ardından tekrar sizlerle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün bir kez daha Abide Meydanı'nda coşkuyla, heyecanla bizleri bağrına basan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. şu anda karşımdaki topluluğu görünce memnuniyetim, mutluluğum çok daha fazlasıyla arttı. Bugün Çorum başka, bambaşka. Geç kalmış bir teşekkürümü iletmek istiyorum. 2002'den beri her seçimde olduğu gibi 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Çorum bize sahip çıktı. Yüzde 64 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla bu kardeşinizi Cumhurbaşkanlığı makamına seçtiniz. Vefanızdan, kadirşinaslığınızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyorum.



AH RAHMETLİ ANAM KÖMÜRÜN ÇİLESİNİ ÇOK ÇEKTİ



Sizlerden bu Pazar'da rekor bir evet oyu bekliyorum. Çorum'un evet oyuyla tarih yazacağına inanıyorum. Öyle bir evet deyin ki tüm zalimlerin yüreği titrseni. 16 Nisan'da güçlü Türkiye için evet diyor muyuz? Çorum'da ve tüm Türkiye'de artık sandığın rengi evet. 16 Nisan demokrasi şölenimiz şimdiden mübarek olsun. Bu vesileyle bir müjdemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize bu yıl Kodurga, Mecitözü, Oğuzhan ilçelerimize ise 2019 yılında doğalgaz veriyoruz. Çorum'un ilçelerini de doğalgazın rahatlığı ve temizliğiyle tanıştırıyoruz. Öncelikle hanım kardeşlerim bu işin huzurunu, mutluluğunu yaşayacaklar. Ah, ah rahmetli anam o kömürün çilesini çok çekmişti. Apartımanın 5 kalt altından bizler zaman zaman kömür çıkarsak bile çoğu zaman çileyi onlar çekerlerdi. Sadece kömürü getirmekle kalmaz bir de onun pisliği ile uğraşırlardı.



BİZ YARADILANI YARADANDAN ÖTÜRÜ SEVİYORUZ EY KEMAL!



Elbette Çorum'a ne yapsak azdır. Çünkü sizler yıllarca ihmal edilmenize rağmen yılmadan, yüksünmeden çalıştınız. Şu çorak topraklara adeta hayat verdiniz. Kendi emek ve sermayenizle fabriklar kurdunuz. Koca bozkırı adeta bir sanayi vahasına dönüştürdünüz. Bugün bu fabrikalar, İsviçre, Amerika, İtalya ve Irak'ta Çorumlu kardeşlerimizin ürünlerine rastlıyoruz. Çorum'un başarısıyla hepimiz iftihar ediyoruz. Çorum'un sıkıntılarını, beklentilerini, taleplerini çok iyi biliyorum. İmkanlarımız arttıkça bunları da teker teker çözüyoruz. Hiçbir ilimize üvey evlat muamelesi yapmadık, yapmıyoruz. İstanbul, Kayseri, İzmir'e yatırım yaparken Çorum'u, Amasya'yı ihmal etmiyoruz. Bizim gözümüzde 81 vilayetimizin tamamı eşittir. Bizde Alevi-Sünni ayrımı yok. Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı yok. Bizde 80 milyon ayrı. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz ey Kemal!



ÇOK SEVGİLİ KARDEŞİM EROL OLÇOK'A BİR FATİHA OKUYALIM



Çorum'a 14 yılda 11 katrilyon lira yatırım yaptık. Eğitimde 1280 adet yeni derslik yaptık. Şimdi sıra çok sevgili kardeşim, gönüldaşım, yol arkadaşım 800 yataklı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle birlikte 4 adet sağlık yatırımımız devam ediyor. Bu hastaneyi çok yakında tamamlıyoruz. Erol kardeşim başta olmak üzere sevgili evladı, evladım Abdullah Tayyip ve sevgili şehitlerimizin uğruna bir El Fatiha okuyalım. TOKİ kanalıyla Çorum'da 4 bin 687 konut uygulaması başlattık.



ÇORUMLU GENÇLER "KİM VAR?" DENDİĞİNDE "BEN VARIM" DİYOR



Samsun, Amasya, Çorum, kırıkkale Hızlı Tren projemizin 3 kesim halinde çalışmaları sürüyor. Hızlı tren hattının 2017 yılında tüm kesimler için proje çalışmaları tamamlanacak. Çorum yüzyıllar boyunca alim, arif, nice hak aşıklarını yetiştirmiş müstesna bir şehir. Burası İskilipli Atıf Hoca'nın şehri. Sizler sultan Fatih'in hocası Akşemseddin Hazretleri'ni, Şeyhulislam Ebusuud Efendi'nin, Koyun Babaların torunlarısınız. Çorum, Çanakkale, Sarıkamış, Yemen'de vatan uğrunda körpe fidanlarını, gencecik yavrularını feda etmiş bir ilimizdir. Çorum'un tam 510 istiklal madalyası bulunuyor. Dün olduğu gibi bugün de Çorumlu yiğitler vatan savunması için kim var dendiğinde ben varım diyerek öne atılıyor.



EY KILIÇDAROĞLU BU İŞ YÜREKLİ OLUR KÜREKLE OLMAZ



15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere sokakları, meydanları dar edenler yine bu topraklar sizlerin akrabalarıydı. Abdullah Tayyip işte bu yiğitlerden biridir. Geçenlerde televizyonda sayın Kılıçdaroğlu bir şeyler söylüyor. İzlediniz mi? FETÖ'nün gazetelerinde daha önce Türkiye'de darbe olursa tankın üzerinde ilk defa ben çıkarım diyordu. Bugün gazeteleri okudunuz mu? VIP'tan nasıl kaçtığını gösteriyor. Saat 23.15 kaçıyor. Ben de yaklaşık 03.30 gibi Yeşilköy'e iniyorum. O programda diyor ki, sayın Cumhurbaşkanının koruma müdürleri haber verseydi, ben havalimanında kendilerini beklerdim diyor. Ey Kılıçdaroğlu ben tüm milletime çağrıyı yaptım. Ve benim milletimi meydanlara davet ettim. Benim milletim on binler, yüz binler meydanlara döküldü. Senin geldiğin havalimanında onbinler vardı o akşam. Sen niye kaçıp gittin? Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gideceğine sen de orada vatandaşınla beraber olsaydın ya! Niye kaçtın gittin! Bu iş yürek ister yürek! Bu iş kürekle olmaz yürekle olur!



HAİNLER DARBECİLER BENİM DE YÜREĞİMDEN PARÇA KOPARDILAR



7 Ağustos'ta ben kendisini davet ettim. Son gün evet dedi. Yenikapı ruhu diyoruz ya. Sonradan açıklamalar yaptı, ben Yenikapı ruhunu paylaşmıyorum diye. Senin dünyanda böyle bir ruh yok ki! Böyle bir beraberlik, dayanışma ruhu yok ki! İşte o ruh burada. Şu anda Çorum Alevi, Sünni, Türkü, Lazı, Çerkezi, Abazasıyla biriz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. Biz sizi Allah için seviyoruz. Darbeciler, hainler sadece sizlerin kahraman evlatlarının kanına girmediler. Benim de yüreğimden canımdan birer parça kopardılar. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim onları cennetiyle müjdelisin peygamber efendimize komşu eylesin.



TERÖRİSTLER KAÇACAK DELİK ARIYOR! İNLERİNE GİRİYORUZ



Polis teşkilatımızın tüm şehitlerine özellikle buradan rahmet diliyorum. Emniyet Teşkilatı'mızın kuruluşunun 172. yıl münasebetiyle kutladığımız Polis Haftası şükran duygularımızı ifade etmemize vesile oluyor. Şu anda Tendürek, Cudi, Gabar'da silahlı kuvvetlerimizin mensupları, polisimiz, güvenlik korucularımız hep birlikte teröristlerin inine iniyor. Her geçen gün şu anda teröristler kaçacak delik arıyorlar. Ama biz de ne yapıyoruz? Kovalıyoruz! Sonuna kadar bunları kovalayacağız. Bu ülkenin huzuru, refahı için ne gerekiyorsa yapacağız. Kılıçdaroğlu ben idama evet diyorum diyor. Sayın Bahçeli'nin kararı kesin, açıkladı. Sayın Yıldırım'ın kanaatini de biliyorum. Parlamentodan bu karar bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Tereddüt etmem. Çünkü bu şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yok.



YAHU SEN NASIL BİR ADAMSIN! İNSANDA BİRAZ YÜZ OLUR



Ana muhalefetin başı utanmadan, yüzü kızarmadan 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyor. Ben bunu ilk defa söylemiyorum diyor. Çıkıp özür dilemek yerine maalesef suç bastırmaya çalışıyor. Delikanlıca hatasını kabullenmek varken yeni hezeyanların, yeni yalanların peşine takılıyor. Yahu sen nasıl bir adamsın! İnsanda biraz yüz olur! 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyan millete karşı, şehit ve gazilere karşı saygın olur. Tanklara gönlünü siper eden milyonlara vefası olur. Sen kaçtın kurtuldun. Ey Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan ailesiyle, arkadaşlarıyla, F-16'lar üzerimizden geçerken biz Yeşilköy Havalimanı'nda oturduk operasyonu yönettik. Ertesi gün öğleye doğru hamdolsun bu iş bitirildi. 29 gün sabahlara kadar benim milletim meydanlardan koptu mu? 29 gün devam etti. Ana muhalefet partisinin görevi FETÖ'nün safsatalarına borazanlık yapmak mı? CHP'nin görevi 15 Temmuz'daki katilleri aklamak mı? Utanmadan, sıkılmadan "Cumhurbaşkanı, Başbakan darbe operasyonunu örtmeye çalışıyor" diyor.



KILIÇDAROĞLU ŞEHİT AİLESİNE, GAZİLERE NASIL BAKACAK



Ey Kılıçdaroğlu şu anda binlerce generalinden tut subaylarına, astsubaylarına varıncaya kadar, polisine varıncaya kadar tüm devlet dairelerindeki üst düzeyden altdüzeyine kadar tutuklayıp cezaevine atan kim? Hukuk süreci işliyor. Şimdi bundan sonrası yargıya ait. Ne gerekiyorsa onu yapacak. Yahu sen bunları görmüyor musun? Biz karakterli insanlarız. Biz bu milletin faydası neyi gerektiriyosa 15 yıldır bunu yaptık. Bundan sonra da onu yapacağız. Bunlar tıpkı freni patlamış kamyon gibi. Ne yöne gittiklerini bilmiyorlar. Diyet borçlarını ödemek için bir gün FETÖ'cü oluyorlar diğer gün bölücü terör örgütüyle arkadaşlık yapıyor. Acaba bu zat şehit ailelerin ve binlerce gazimizin yüzüne nasıl bakacak? Onların karşısında hangi yüzle çıkacak. Bunlar milletten utanmıyor, çekinmiyor, ne söylersek söyleyeyim idrakları açılmıyor.



BUNLAR DEVLET TARLASINDA HİÇ OTLAMAMIŞLAR!



Çorumlular'ın sözü var: Katranı kaynatmakla şeker olmaz. Birileri İzmir'de denize dökmekten bahsediyordu. Dün İzmir'deydik. Bekledim denize dökerler diye. Ama gelen giden olmadı. Kimi denize döküyorsun haddini bil! Öbürü seçim otobüsünün üzerinden oradaki insanımıza polisimize ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor ve it diyor. Bunu Hollandalı yapıyor, atını, itini, köpekleriyle beraber benim oradaki Trabzonlu Hüseyin Kurt evladımızın üstüne salıyor. Ama sen burada bunu nasıl yapıyorsun? Sen evet diyenlere nasıl bir Yunan gözüyle bakıyorsun? Bunlar devlet tarlasında hiç otlamamışlar. Şimdi oradan öyle bir haykıralım ki, bu gafillere güzel bir ders olsun.

BİZ HİÇBİR AYIRIM YAPMADIK TÜM OKULLARA SAHİP ÇIKTIK



Bu hayır diyenler benim bacılarımı üniversitelere başörtülü olarak sokmayanlar. Benim bacılarımı devlet dairelerinde başörtülü olarak çalışmalarına müsaade etmeyenler. Yıllar yılı bu acıları çekmedik mi? Ben damdan düşenim. Niye? Kızlarım, evlatlarım bu çileyi çektiler. Bunlar ayrımcılık yaptılar. İmam Hatip okullarını bir tarafa koydular, diğer okulları bir tarafa koydular. Biz ise tüm okullara sahip çıktık. Herkes giyiminde kuşamında hür ve serbesttir. İnancına uygun olarak örtünebilir, kimseye cebir ve zor kullanmadık. Şu anda kardeş kardeşe konuşuyorlar mı? Rahatlıkla başı açık, başı örtülü çalışıyorlar mı? 16 Nisan'dan sonra bu daha güçlenecek. Bu hayır diyenler kim? Kandil hayır diyor. İmralı hayır diyor. Pensilvanya'daki FETO hayır diyor değil mi? Ben de diyorum ki, bunlar hayır derken, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.



YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ TÜM İNSANLIĞIN KÖPRÜSÜ



Geçenlerde evet çadırının yanında hayır çadırı vardı. Oraya da uğrayayım dedim. Bana 'çağdaş bir Türkiye için hayır' diyorum dedim. Ben de kendisine dedim ki, "Hanımefendi biz şu anda çağdışı bir Türkiye'de mi yaşıyoruz?" dedim. Tam bulunduğumuz noktadan Yavuz Sultan Selim Köprüsü gözüküyor. Bak dedim şu köprü 4 gidiş, 4 geliş. Ortasından hızlı tren geçecek. Bu köprü dünyada ilk. Bu modern köprü hangi ülkede? Türkiye'de. Oradan bir beyefendi geldi. Dedi ki, "Bu köprünün adını niye Tayyip Erdoğan koymadın da Yavuz Sultan Selim koydun". Daha iyi dedim, Tayyip Erdoğan'ın ne kadar mütevazı olduğunu olduğunu anla, bak buraya ismini koymadı. Yavuz Selim ki, Mescid-i Aksa ve Kabe'nin hizmetkârıyım dedi. Böyle bir sultanın adını oraya koymaktan daha güzel ne olabilir? Bu dedi ayrımcılıktır. Neymiş dedim, "Bu Alevi Sünni ayrımcılığıdır". Bu köprüden Aleviler geçmeyecek mi? Bu köprü tüm insanlığın köprüsüdür dedim, sustu.



DÜNYANIN BİR NUMARALI HAVALİMANINI YAPIYORUZ



Dünyanın bir numaralı havalimanını yapıyoruz. Yıllık kapasitesi 2023'de 200 milyon yolcuya ulaşacak. Önümüzdeki yılın sonuna doğru yolcu kapasitesi 90 milyonla başlayacak. Böyle bir modern havalimanına sahip oluyoruz. Bu modern Türkiye'nin ayak sesleri. Avrupa'yı rahatsız eden bu. Bu Türkiye'ye ne oluyor diyorlar! Geçenlerde 18 Mart'ta, 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Türkiye'yi yabancı sermaye girmiyor diyenlere cevaptır o köprü. Maliyeti eski rakamla 11 katrilyon. Yüzde 50'si Türk firmalarının yüzde 50'si Kore. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayacak. Tüm olaylar ortada.



GAZİ MUSTAFA KEMAL CHP'NİN GENEL BAŞKANI İKEN CUMHURBAŞKANI DEĞİL MİYDİ?



Biz isterdik ki parlamentodaki tüm partiler bir olsunlar, beraber olsunlar ama olmadı. 16 Nisan'da milletimizin takdirine sunulan anayasa değişikliği asla bir şahsın veya partinin projesi değildir. Tutturmuşlar bir tek adam, tek adam. Ne tek adamı? Ne alakası var? Diyor ki, Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Gazi Mustafa Kemal CHP'nin genel başkanı iken aynı zamanda Cumhurbaşkanı mıydı? İnönü CHP Genel Başkanı iken aynı zamanda Cumhurbaşkanı mıydı? Yahu bu adam kendi partisinin geçmişini bilmiyor. Kaldı ki dünya bunun örnekleriyle dolu. Örneğin Amerika'da Obama, şu anda Trump partisinin doğal lideridir.



KILIÇDAROĞLU BİRAZ DAHA İLERİ GİDİP KIZLARI DA ASKERE ALIN DİYECEK



Ülkemize kalıcı istikrarı getirecek, son 14 yılın kazanımlarını garanti altına alacak bir yapıyı tesis ediyoruz. Son 10 yılda bir darbeye zemin hazırlama gayretiyle her 10 yılda bir darbe olan bir Türkiye'den bugüne geldik. Çift başlılığı rafa kaldırıyoruz. Benim gençlerime parlamentonun kapısını kapatmak istiyorlar. Biz de diyoruz ki, 18-24 yaşındaki gençlerimize parlamentoyu açalım. Bugün dünyanın 59 ülkesinde bu yaş grubu parlamentoya giriyor. Orada oluyor da benim ülkemde niye olmuyorsun? Niye rahatsız oluyorsun Kılıçdaroğlu? Efendim neymiş, bir dönem milletvekili yaptıktan sonra emekli maaşını alacak. Yok böyle şey, yalan söyleme. Primleri ödemek suretiyle erkeklerde 65, kadınlarda 60 yaşında emeklilik hakkını kazanabilir. Aynı zamanda askerlik yapmayacaklarmış. Biraz daha ileri gitse diyecek ki, kızlarımız da askere alınsın. Bugün bedelli askerlik var mı? Var. Peki milletvekilliği sıradan bir olay mı? Milletvekilliği de kutsal bir görev. Bu milletvekilliğin kutsiyetini ortadan kaldırıyor.



BATI BATILI ÜLKELER TERÖR ÖRGÜTÜYLE ÜZERİMİZE GELİYORLAR



Şu anda Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten Yüce Divan'a gider. Ama yeni dönemde kişisel suçlardan da gerekli çoğunluk sağlanırsa Cumhurbaşkanı yine Yüce Divan'a gönderilebilir. Bunları niye anlatmıyorsun? 16 Nisan'dan itibaren artık 25 günlük, 35 günlük, iki aylık hükümetler bitiyor. Bu tarihi oayın önemini içimizdeki gafiller anlamayabilir. Ama birileri işin farkında. Batının bazı ülkeleri terör örgütünü destekleyerek üzerimize geliyorlar. Manşetlerinden, devlet televizyonlarından açıkça hayır çağrısı yaparak Batı ülkemize geliyor. Irçılıkla, polis şiddetiyle, devlet terörüyle üstümüze geliyor. Bunlara en güzel cevabı yurtdışındaki kardeşlerim Pazar günü sandıkta verecek. Yurtdışında oylama bitti. Geçen son oylamaya baktığınızda katılım sayısı ikiye katlandı.



KASETLE GELDİN, KASETLE GİDECEKSİN! DAHA FAZLA KALAMAZSIN!



Bize parmak sallayanlara okkalı bir ders vereceğiz. Çorum'un evetle sandıkları patlatmasını bekliyorum. Eğitimde, sağlıkta görmediklerimizi gördük değil mi? İstediğimiz zaman ilaçlarımızı alıyor muyuz? Sayın Kılıçdaroğlu bir zamanlar SSK'nın başındaydı değil mi? Sen buraya kasetle geldin, kasetle gideceksin. Daha fazla kalamazsın. Yollar elhamdülillah aldı başını gidiyor.