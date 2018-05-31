Erdoğan: ''Yalancı olmaya mecbur musun ?''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya mitinginde halka hitap etti. Erdoğan "Geçtiğimiz yıl Malatya'ya gelişimde 1 milyar 160 milyonluk yatırımların açılışını yapmıştık. Malatya yatırmlarının tutarı 16.5 katrilyon, bu CHP bu tür yatırımlar yaptı mı buraya?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye, "Sayın İnce bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi halkım. Sen de genel başkanın gibi yalancı olmaya mecbur musun? İnce'ye 'Pensilvanya iddianı ispat edemezsen namertsin' dedim. Hala ispat edemedi. Dava açtım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttük. 20 yıl öncesinin Malatya'sını düşünüyorum. Nerede o Malatya nerede bugünki Malatya. Alt yapısıyla üst yapısıyla bugün bambaşka bir malatya var. 2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi 2 kat daha büyütmeye talibiz. Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur.

Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran'da da milletimizden yeniden hizmet için yatırım için, proje için destek istiyoruz. Şimdi 24 Haziran'da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?

Geçtiğimiz yıl Malatya'ya gelişimde 1 milyar 160 milyonluk yatırımların açılışını yapmıştık. Malatya yatırmlarının tutarı 16.5 katrilyon, bu CHP bu tür yatırımlar yaptı mı buraya?

Eğitimde 5 bin 552 yeni derslik yaptık. Üniversiteyi biz yaptık. Şehirimize ikinci devlet üniversitesini kazandırdık. Onlar laf üretir, biz icraat üretiriz. Malatya Turgut Özal üniversitesinin müjdesini yaklaşık 1,5 ay önce rahmetli Özal'ın vefat yıl dönümünde milletimizle paylaşmıştık. Yeni üniversitemizin bir kez daha Malatya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Yükseköğrenim talebelerimiz için 8 bin 221 kişilik yırtlar açtık. Malatya Stadyumu 27 bin kişilik kapasitesi ve modern imkanlarıyla şehrimize ve takımımıza yakışır bir eser oldu.

TOKİ vasıtasıyla 12 bin 163 konut yaptık. Sağlıkta 8'i hastane olmak üzere 45 tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlardan biri de 800 yataklı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'dir. Malatya'ya ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük karaciğer nakil enstitüsünü kazandırdık. Hedefimiz Malatya'yı sağlık turizminin en önemli şehirlerinden biri haline getirmek. Bunun için 300 yataklı Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'yle 217 yataklı Onkoloji Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 5 sağlık tesisinin daha inşaası sürüyor. 300 yataklı Battal Gazi Devlet Hastane'sinin ihalesini önümüzdeki ay yapıyoruz. Doğanyol, Kale, Kuluncak, Arguvan ilçelerimizi de devlet hastanelerine kavuşturuyoruz.