Erdoğan yarın açıklama yapacak
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 15.00'te değerlendirme toplantısı yapacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.
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