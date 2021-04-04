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Erdoğan yarın açıklama yapacak

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 15.00'te değerlendirme toplantısı yapacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.

Etiketler recep tayyip erdoğan değerlendirme toplantısı iletişim başkanlığı
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