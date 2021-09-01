Erdoğan yeni anayasa için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası açılışında konuştu. Erdoğan, "Cumhur ittifakı olarak yeni anayasa çalışmalaırmızı ilerletiyoruz" diyerek tarihi açıkladı.

Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak.

15 Temmuz, demokrasi tarihinde yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir.

Adaleti sadece duruşma duvarlarına tahsisli bir alan olarak görmeyeceğiz.

Adalet hakkı yerine koymaktır ve sadece mahkemelerde değil hayatın her alanında aranması gerekn başlıca şarttır.

Adalet teşkilatımızı ve milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Yargının kamusal tartışmaya katkı sunan her türlü eleştiriye açık olması gerektiğine inanıyorum.

Haktan, hukuktan asla vazgeçmeyeceğiz, amaca giden her yolu mübah gören anlayışı reddediyoruz.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi yaptığımız değişiklikle güçlendirdik.

Yeni yasa konusundaki süreci de yakından takip ediyoruz.

ANAYASA ÇALIŞMALARI

Cumhur ittifakı olarak yeni anayasa çalışmalaırmızı ilerletiyoruz. Gönlümüz ister ki tüm siyasi partiler birlikte yapalım.

Arkadaşlarımız kısa zamanda yeni yargı paketini meclisin gündemine getirecek.

Önümüzdeki yılın ilk aylarında hazırlığımızı milletin takdirine sunmak da kararlıyız.

Yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Diğer partili arkadaşlarımızın da metinlerini bekliyoruz.