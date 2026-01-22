  1. Anasayfa
  Erdoğan: ''Yeni dünya düzeninde kutup başı Türkiye''

Erdoğan: ''Yeni dünya düzeninde kutup başı Türkiye''

Erdoğan: ''Yeni dünya düzeninde kutup başı Türkiye''
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dünya düzeninde kutup başlarından birinin Türkiye olacağını belirterek, ''Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. 

Enflasyonda düşüşün süreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 senesini yüzde 30,9 enflasyon oranıyla kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız. Vatandaşlarımız, hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler." dedi.

"Yeni dünya düzeninde kutup başı Türkiye olacak"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Yeniden şekillenen dünya düzeninde kutup başlarından birisi inşallah Türkiye’miz olacak.

Ülkemiz, milletimiz ve gençlerimizin için verdiğimiz çok boyutlu mücadelenin değeri gelecekte daha iyi anlaşılacak. Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor."

