Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşmasında "Bu yıl sonuna kadar bütün teşkilatlarımızı tümüyle elden geçirmek suretiyle önce teşkilatlarımızda bir yapılanmanın adımlarını atacağız. Bu arada da hükümetimizin şu yıl sonuna kadar atacağı adımları hep birlikte ele alıp neleri yapacağız, ne gibi adımlar atacağız, bunun çalışmalarını yürüteceğiz. Bundan sonraki dönem icraatta da adeta sıçrama dönemi olacaktır. Millete hizmet yolunda çekilen zahmet, mihnet değil tam tersine şereftir" dedi. AK Parti'nin yeni MKYK listesi de kongrede belli oldu, tüzük değişikliği yapıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partimizin üçüncü olağanüstü kongremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 998 günlük hasretin ardından bugün duyduğum mutluluğu tekraren ifade etmek istiyorum. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Genel merkezimizin yönetim organlarımızın seçimini de tamamladık. MKYK’ya, disiplin kuruluna, demokrasi hakem kuruluna, siyasi erdem ve etik kuruluna asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum.



BU KONGREMİZ BİR BAŞLANGIÇTIR

Bu kongremiz yeni bir başlangıçtır. Hem parti çalışmalarımızda, hem ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerde yeni bir döneme giriyoruz. Geçen 16 yıldaki tecrübemizden, bu tecrübelerin ışığında çok daha büyük işler başarmanın mücadelesini vereceğiz. Önümüzdeki aylar Türkiye’nin her alanda adeta bir sıçrama dönemi olacaktır. Bunun için kaybedecek bir anımız bile yoktur.

TEŞKİLATLARDA YENİ YAPILANMA

Bugün ifade ettiğim gibi bu yıl sonuna kadar bütün teşkilatlarımızı tümüyle elden geçirmek suretiyle önce teşkilatlarımızda bir yapılanmanın adımlarını atacağız. Bu arada da inşallah hükümetimizin şu yıl sonuna kadar atacağı adımları hep birlikte ele alıp, neleri yapacağız, ne gibi adımlar atacağız bunun çalışmalarını yürüteceğiz. Zira bundan sonraki dönem icraatta da sıçrama dönemi olacaktır. Tempomuzu daha da yükselterek çalışmamızı sürdüreceğiz.

MİLLETİMİZİN MESAJINI ALDIK

Eskiler önce refik sonra tarik derler. Yolumuzun doğruluğundan şüphemiz yok. Herhangi bir eksiklik aksaklık gördüğünde bize mesajını veriyor. Biz de milletle zıtlaşılmayacağının bilinciyle bu mesajın gereğini her seferinde yerine getirdik. 16 Nisan’da milletimiz bize bir mesaj daha verdi. Bu mesaj Türkiye’nin geleceği içn teklif ettiğimiz yeni yönetim sistemini desteklediği ama 2019 için çok daha fazla çalışmamız gerektiğidir. Biz milletimizin bu mesajını da aldık. Milletimizin talebi olan reformları hayata geçirmekte kararlıyız.

2019’a kadar büyüme ve istihdam rakamlarını yeniden hızla yukarıya doğru çıkartacağız. Sanayicimizden esnafımıza kadar verdiğimiz can suyu mahiyetindeki desteklerin neticelerini yavaş yavaş almaya başladık.

Terör örgütleriyle mücadelemizi tavizsiz ve cesaretle yürütmeye devam edeceğiz. Karşımızdakiler kim olursa olsun, hiçbir eyleme saldırıya izin vermeyeceğiz. İstiklalimizi ve istikbalimizi canımızın üzerinde tuttuğumuzu hem 15 Temmuz’da hem de terörle mücadele faaliyetlerinde ortaya koyduk.

ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI OTURMAYIZ

Biz sorunlarımızı dostlarımızla müttefiklerimizle çözmekten minnet duyarız. Ama bu imkan kalktığı anda elimiz kolumuz bağlı şekilde yerimizde de oturmayız. Ne yapılması gerekiyorsa, kendi imkanlarımızla onu yerine getirmekten kaçınmadık, kaçınmayacağız.

Bundan sonra partimizin çeşitli faaliyetlerinde sizlerle çok daha fazla istişare yapacağız. Bugün burada besmeleyi çektik. Rabbim yolumuzu açık etsin. rabbim bizlere şafak vakti doğup ezan vakti ölenlerden eylemesin. Bundan sonraki ilk görüşmemize kadar kalın sağlıcakla.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Kongrede, Tüzük Değişikliği Komisyonunca hazırlanan parti tüzüğünün 11 maddesine ilişkin değişiklik teklifi, yapılan oylamayla kabul edildi.

Buna göre, tüzüğün "Temel Amaçlar" başlıklı 4. maddesine, "AK Parti, köklü devlet geleneğimizin üzerine bina edildiği 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesini siyasetinin merkezi olarak görür.

Milletin tüm fertleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları tek bir milleti teşkil eder. Bayrağımız bağımsızlığımızın ortak sembolüdür. Şehitlerimizin emaneti olan, milletimizin üzerinde yaşadığı, bayrağımızın özgürce dalgalandığı toprak, vatanımızdır. Devlet, milletimizin ortak eseridir. AK Parti, yukarıda belirtilen temel amaç ve hedefler doğrultusunda, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder." fıkrası eklendi.

3 DÖNEM KURALI...

Partideki "üç dönem kuralı" devam edecek ancak MKYK, gerekmesi halinde istisnai nitelikte karar alabilecek donanıma kavuşturulacak. MKYK, bu alanlarda parti politikaları dikkate alınmak suretiyle inisiyatif kullanma yetkisiyle donatılacak.

ERDOĞAN'DAN BELEDİYE BAŞKANLARINA MESAJ

13.45 AK Parti'nin yeni MKYK aday listesi okundu. Daha sonra kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Erdoğan konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ak Parti 3.Olağanüstü Kongresindeki konuşmasında iki kritik mesaj da dikkat çekti. Erdoğan'ın "AK Parti vizyonuna uygun belediye başkanlarına ihtiyacımız var. Şehirlerine ve partimize yük olan değil şehirleri ve partimizi omuzlayan belediye başkanlarımızla yola devam edeceğiz" sözleri önümüzdeki yerel seçimlerde bazı belediye başkanlarının aday gösterilmeyeceği şeklinde yorumlandı.

Erdoğan konuşmasında şu sözleriyle de ayrıca teşkilatlarda büyük değişiklik mesajı verdi: "Bu olağanüstü kongreyle beraber iş, ilçe, belde teşkilatlarımızda bu yıl sonuna kadar süratle yenilenmeye gideceğiz. Ardından 6 aylık bir yol haritasını da halkımızla paylaşacağız."

Erdoğandan AK Parti kongresinde tarihi sözler