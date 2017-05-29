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  4. 29 Mayıs 2017 14:47

Erdoğan yeniden AK Parti Genel Merkezi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olduktan sonra ilk defa genel merkeze geldi.

Erdoğan yeniden AK Parti Genel Merkezi'nde
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olduktan sonra Genel Merkez'e ilk defa gelişi sessiz sedasız oldu. Erdoğan'ın ardından parti genel merkezine Yasin Aktay, Efkan Ala ve Cevdet Yılmaz da geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forslu makam aracıyla saat 12.30'da AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısı öncesinde geldiği partide ilk olarak 8. kattaki makam odasına çıkarak parti kurmaylarıyla MKYK'ya kadar çalıştı.

YASİN AKTAY DA EFKAN ALA DA GELDİ

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasından partiye üç ismin geldiği görüldü.  Bunlardan biri İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olan ancak olağanüstü kongrede MKYK'dan çıkarılan Yasin Aktay oldu.

Bir diğeri MKYK'ya giren sürpriz isimlerden İçişleri eski Bakanı, Bursa Milletvekili Efkan Ala iken; üçüncü isim de olağanüstü kongrede yine MKYK listesinde kalmayı başaran Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz idi.

AK Parti'nin A takımı ve kabine değişiyorAK Parti'nin A takımı ve kabine değişiyor

''KUTLU DAVA GÜÇLÜ TÜRKİYE''

AK Parti otoparkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla giydirilmiş bir otobüs de dikkat çekti. Otobüsün üzerinde "Kutlu Dava Güçlü Türkiye" , plakasında ise AK1 yazıyor.

Hürriyet

ak pari genel merkezi , recep tayyip erdoğan , mkyk