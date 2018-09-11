Erdoğan yerel seçimler öncesinde sahaya iniyor

Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ay içerisinde ABD ve Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Yurt dışı ziyaretleri kapsamında resmi ziyaretlerde bulunacak olan Erdoğan'ın gündeminde döndükten sonra yerel seçim hazırlıkları var.

İl ve ilçelerin belediye başkan adaylarını belirleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye turu gerçekleştirerek nabız yoklayacak.

30 ŞEHRİ GEZMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta 30 büyükşehiri gezmesi planlanıyor.

Bu sırada MHP ile ittifak da masadaki bir diğer konu. Başkan Erdoğan MHP ile yapılacak ittifak konusunda da görüşmelerde bulunacak.

Yerel seçimlere çok önem veren Erdoğan, aday belirleme sürecinde vaatlerin gerçekleşme oranını dikkate alacak.

SÖZÜNÜ TUTMAYANA ÇİZİK

Seçim öncesi proje sözü verip göreve geldikten sonra projeleri rafa kaldıran isimlerin tespit edilmesi durumunda, bu isimler yeniden aday gösterilmeyecek.

PROJELER KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde, gerçekleştirilen ve hazırlığı süren mega projelere vurgu yapacağı ifade ediliyor.

