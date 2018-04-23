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  4. 23 Nisan 2018 15:47

Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli'de TBMM'de İYİ Parti protestosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli TBMM'nin 23 Nisan özel oturumunda İYİ Parti'nin Meclis konuşmasını dinlemeden salonu terk etti.

Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli'de TBMM'de İYİ Parti protestosu
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TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı.

Genel Kurul Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ancak Meclis'teki bu özel oturum partiler arası polemiğe dönünce ortam gerildi.

CHP'li Özgür Özel'in Binali Yıldırım ile ilgili 15 Temmuz iddiası gerilimi daha da artırdı. Yıldırım, kendisiyle ilgili iddiaya sert yanıt verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan tartışma için "Tek kelime ile rezalet" ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Kahraman birkaç kaz "arkadaşlar seçimler öncesinde meydanlarda bu konuları konuşmak için vaktiniz var" diye uyarsa da partililerin tepkileri bitmek bilmedi.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşananları "rezalet" diyerek tanımlayarak salonu terk etti.

Gerginlik devam ederken son olarak kürsüye İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan davet edildi.

Okutan kürsüye gelmeden hemen önce de Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de salondan ayrıldı. İyi Partili Okutan'ın konuşması öncesinde Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli'nin salonu terk etmesine Kılıçdaroğlu "Meclis'i terk etmeleri demokrasi ayıbı, başarıyı içlerine sindiremiyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

recep tayyip erdoğan , meclis , tbmm , iyi parti
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