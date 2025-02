Erdoğan yine yeniden AB'ye seslendi: ''Avrupa'yı sadece Türkiye kurtarabilir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''İçine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir. Türkiye'nin birliğe tam üyeliği kurtarabilir. Can suyu verecek olan Türkiye'nin tam üyeliğidir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği ile ilişkilere değinene Erdoğan, ''Son dönemde AB ile olan ilişkilerimizin eski ritmine kavuşmakta olmasını önemsiyoruz. Suriye ve Ukrayna'da yaşananlar Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını teyit ediyor. İçine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir. Türkiye'nin birliğe tam üyeliği kurtarabilir. Can suyu verecek olan Türkiye'nin tam üyeliğidir'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Almanya Cumhurbaşkanı'nın ülkemizi ziyareti bizim için anlamlıydı. Kendisiyle terörle mücadele, göç, savunma sanayi gibi ortak gündemimizdeki birçok konuyu konuştuk. Göçmen karşıtı ve İslam düşmanı aşırı sağ hareketin Batı'daki yükselişine dikkat çekiyorduk. Son dönemde yapılan birçok seçimde maalesef endişelerimizin haklılığı ortaya çıktı. Aşırı sağ hareketler, Avrupa'da siyasetin belirliyici aktörleri haline gelmiştir. Geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi, ciddi bir krize girmiştir. Hayat gibi siyasette boşluk kabul etmez. Batı'da yaşanan durum işte budur. Son seçimlerde görüldüğü gibi aşırı sağcı demagoglar boşluğu dolduruyor. Tabi buna Batı'nın 471 gün süren Gazze'de soykırım karşısında takındığı ikircikli tavrı eklemek gerekiyor. 61 binden fazla sivilin katledilmesini seyreden liderler sınıfta kalmıştır. İtibar kaybının kısa sürede toparlanması mümkün değildir. Bu tabloda asolan bizim çıkarlarımızın korunmasıdır. Gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

"AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

Son dönemde AB ile olan ilişkilerimizin eski ritmine kavuşmakta olmasını önemsiyoruz. Suriye ve Ukrayna'da yaşananlar Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını teyit ediyor. İçine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir. Türkiye'nin birliğe tam üyeliği kurtarabilir. Can suyu verecek olan Türkiye'nin tam üyeliğidir. Avrupa Birliği bu gerçekle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız. Gerekli irade gösterilirse kısa sürede netice alabiliriz. Sürecin nereye evirileceğini hep beraber göreceğiz.

MUHALEFETE TOGG TEPKİSİ

Asya ziyaretimiz, dış politikamızın başarısını bir kez daha göstermiştir. Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretimiz son derece verimli geçmiştir. Savunma sanayii işbirliğimizi ortak üretim dahil ilerletmeye kararlaştırdık. Her 3 ülkede özellikle halktan hüsnü kabul gördük. On binlerce insan bizi selamladı. Türkiye'nin İslam dünyasındaki güçlenen rolüne vurgu yapan iltifatları bu milletin evladı olarak memnuniyetle karşıladık. Ziyaretimizin hafızaları kazanan yanlarından biri de her 3 ülkenin liderine hediye ettiğimiz Togg. Togg bir hediyenin ötesinde büyüyen güçlenen yeni Türkiye'nin simgesi haline dönmüştür. Her aşamasına bir kulp takanlar, liderlere hediye edilen otomobillerden de rahatsız oldular. Öyle vahim tepkilere şahit odluk ki, G20 ülkesine geri kalmış diyenini mi ararsınız, Hint Müslümanların milli mücadeleye verdiği destekten haberi olmayıp ileri geri konuşanları mı ararsınız. Biz de bir türlü iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet var. Ne diyelim, bu bizim imtihanımız. TOGG'un 52 binden fazlası şu an yollarda. İnşallah yaz aylarında sedan modeli de piyasaya sürülecek. Çinli şirketin 1 milyar dolar yatırımla Manisa'da kuracağı elektrikli araç üretim tesisi ve ARGE merkezi çalışmalarında ciddi mesafe kat edildi.



2024 yılında dünyada 17 milyondan fazla elektrikli araç satıldığı dikkate alındığında, bu yatırımların önemi daha net görülecektir. Bir başka Çin firması Samsun'da şu anda yapıyor. Hazırlıklarını tamamladı, çok kısa zaman içerisinde Samsun'da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz. Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımların odağı haline getirmek için bundan sonra da çalışacağız. Dün açıkladığımız Türkiye Yüzyılı Reform Programı büyük bir titizlik içinde hazırlandı. Reform programımız ileri teknoloji yatırımlarında da ülkemize farklı ufuk kazandıracaktır. 5 temel sütun üzerine inşa ettiğimiz reform programıyla Türkiye'yi yüksek lige çıkaracağız. 2030 sanayi ve stratejisini bugünkü kabine toplantısında ele aldık. Mobilite, petrokimya, savunma ve güneş enerjisi alanlarda hayata geçecek 7 milyar dolara sahip bütçelerini değerlendirdik.

"TRUMP'IN SAVAŞI BİTİRME İRADESİNİ PRENSİPTE OLUMLU KARIŞLIYORUZ"

Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı ülkemizde misafir ettik. Bugün de Lavrov'u kabul ettik. Savaşı sonlandırma yönelik çabaların yoğunlaştığı bu dönemde bu ziyaretleri çok önemli buluyoruz. Doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Karadeniz Tahıl Girişimi'nin hayata geçirdik. Küresel gıda krizinin yaşanmasına engel olduk. Şimdi yeni bir denklemin kurulmakta olduğunu görüyoruz. Trump'ın savaşı müzakereler yoluyla bitirme iradesini prensipte olumlu karışlıyoruz. Ama burada şu gerçek ihmal edilmemeli. Adil ve kalıcı barışa giden yol, ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklem açılabilir. İstanbul süreci hariç bugüne kadar kurulan masalarda Rusya dışlanmış bu nedenle arzu edilen netice alınmamıştır. Kalıcı barış için her türlü desteği vermeye hazırız. Bölgemiz kana gözyaşına ve çatışmaya artık doymuştur. Her ülkeye de ağır bedeller üreten bu savaşın son bulmasını istiyoruz. Kalıcı ve adil barış için elimizden geleni yapacağız. Yine bu süreçte Gazzeli kardeşlerimizin toprakların huzur içinde yaşaması, Lübnan'ın güvenliğiyle, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gibi konularda taviz vermeyerek kardeşlerimizin yanında olacağız.

RAMAZAN AYINDA FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'e yaklaşmanın heyecanı, ümidi, mutluluğu içindeyiz. Önümüzdeki cuma ilk teravihi idrak edip, ilk sahuru yaparak Ramazan ayına başlayacağız. Vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini şimdiden tebrik ediyorum. Yurt dışında ve dünyanın farklı köşelerinde umutlarını ülkemize bağlamış kardeşlerimize hayırlı ramazanlar diliyorum. Ramazan öncesinde fırsatçılık peşinde koşanlar için gereken her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Tamahkarların milletimizin ramazan sevincine gölge düşürmemek için bakanlıklarımız yoğun çaba içindeler. Ramazan fırsatçılığının ekonomik mesele olmaktan ziyade ciddi bir ahlak ve vicdan sorunu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kadim ahilik kültürümüzden nasiplenmemiş bu fırsatçılar helalinden para kazanan şirketlerimize en büyük kötülüğü yapmaktadır. Yangın olunca yangın söndürme tüpüne, deprem olunca demire ve çimentoya, hava kurak gitse suya, bir iki gün kar yağdığında sebze ve meyveye zam yapan bu fırsatçılığa milletimizin desteğiyle nefes aldırmayacağız. Bugün önemine binaen serbest piyasa demek başıbozukluk demek asla değildir. Serbest piyasayı kuralsızlık olarak algılayanlara karşı gerekli idari ve hukuki adımları atmayı sürdüreceğiz.