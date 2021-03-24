Erdoğan yine, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 7. olağan büyük kongresinde yapılan oylamayla yeniden AK Parti Genel Başkanı oldu.

AK Parti, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 7. olağan büyük kongresi'ni geride bıraktı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın coşkulu salonda yaptığı ve birçok konuda mesajlar verdiği kongrede daha sonra oylamaya geçildi.

Delegelere parti yönetimini belirleyecek aday listesinin okunduğu kongrede, partinin Genel Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için aday isimler de listede yer aldı.

Kongrede, listenin okunmasının ardından, genel başkan ve yönetim organları için oylamaya geçildi.

YENİDEN GENEL BAŞKAN

Erdoğan oyunu 1 No'lu sandıkta kullandıktan sonra salondaki partilileri selamladı.

Erdoğan oylamanın ardından, delegelerin tamamının (1428) oyunu alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.