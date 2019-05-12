Erdoğan: ''YSK sağ olsun''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin yapılan eleştirilere tepki göstererek, "Bu bizim milli iradenin hakkını arama mücadelesidir. Bize gönül verenlerin hakkını arama mücadelesidir. Biz de hakkımızı arama mücadelemizi verdik; YSK onlar da sağ olsun hakkımızı aramamızı tescil ettiler." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı düzenlediği iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında "23 Haziran'da milletimiz özgür iradesiyle tercihini yapacaktır, buna inanıyorum. Türk demokrasisi 23 Haziran'dan alnının akıyla çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan bölümler şöyle:

Suudi Arabistan olarak bunlara yönelik en ufak eylemi olmuyor. Nerede adaletiniz? Yok. Batı ülkeleri tercihlerini ya dolara ya petrole yatırmıştır. Onlardan yana çıkmışlardır. İstanbul seçimleriyle ilgili YSK kararından sonra yapılan açıklamaların da aynı bakış ürünü olduğunu görüyoruz. Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 yıl sonra iptal edilebiliyor. Hiç ses duydunuz mu? Nasıl böyle bir şey olabilir diye herhangi bir serzeniş duydunuz mu? Bizde ise sadece müracat edişimiz bile batıyı rahatsız ediyor. Bu bizim milli iradenin hakkını arama mücadelesidir. Bize gönül verenlerin hakkını arama mücadelesidir. Biz de hakkımızı arama mücadelemizi verdik YSK onlar da sağolsun hakkımızı aramamızı tescil ettiler.

Samimi olan hakikati tahrif edemez. Önce onu anlamaya çalışır. Bunlar ülkemize baktıklarında gerçeği değil sadece önyargılarını görüyorlar. Zihinlerindeki eski Türkiye ile gerçek Türkiye arasındaki farkı kabul etmek istemiyorlar. Son 17 yılda yaşanılan büyük değişimi görmeye yanaşmıyorlar. Karşılarında hazırolda bekleyen Türkiye olmadığını bir türlü idrak edemiyorlar. Kabullenseler de kabullenmeseler de Türkiye bağımsız, egemen, demokratik ve hukukun üstünlüğüne inanan bir ülkedir. Türkiye hiç kimsenin müstemlekesi, mandası değildir. Topraklarında darbeci katilleri ağırlayanlar bize hukuk dersi veremez. İsrail terörüne seslerini yükseltmeyenler seçim kanunumuz çerçevesinde yürüttüğümüz hak mücadelesine laf edemez. Venezuela'da darbecileri destekleyenler bize söz söyleyemez. 23 Haziran'da milletimiz özgür iradesiyle tercihini yapacaktır, buna inanıyorum.

"FETÖ'NÜN AĞZIYLA KONUŞUYORLAR"

Türk demokrasisis 23 Haziran'dan da alnının akıyla çıkacaktır. Biz bugüne kadar tüm saldırıların üstesinden birbirimize kenetlenerek geldik. Fitneyi aramıza sokmadık, kardeşliğimize leke sürdürmedik. Şu anda karşımızda olan zihniyet bakıyorsunuz FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor, bir yerlere mesaj veriyorlar. Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsade etmemeliyiz. Hatasızlık, kusursuzluk yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bizim de hatamız, eksiklerimiz, noksanımız olmuştur ve olacaktır. Ancak adına Türkiye dediğimiz davamıza ihanetimiz vaki değildir.

FETÖ, PKK VE DEAŞ'A KAPTIRDIĞIMIZ GENÇLERİMİZİN VEBALİ

Gerek Gezi olayları gerekse 15 Temmuz'da yaşadığımız büyük ihanet Birlik Vakfı'nın omuzlarındaki yükün ne kadar ağır olduğunu bize göstermiştir. Evlatlarımızın kalplerini iyilikle, hasenatla, ezan, bayrak şuuruyla doldurmazsak terör örgütleri zehirli iğnelerini oraya zerk edeceklerdir. FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi katil sürülerine kaptırdığımız her gencimizin vebali bizlerin ve gönüllü teşebbüslerimizin üzerinedir. Bu millet FETÖ'nün sapık ideolojisinin 40 yılda mankurtlaştırdığı gençlerinin dramını yaşıyor. Bu millet hala yüreğinde sağ-sol kavgasına kurban verdiği körpe fidanların sızını yaşıyor.

İSTANBUL SEÇİMLERİ

Bizi İstanbul'da belediye başkanlığında 1994 seçimlerindeki ruh taşıdı. 2002 yılındaki iktidara milletimizle kurduğumuz gönül köprüsü götürdü. Bu ruh ve gönül bağını korudukça Allah'ın izniyle milletimiz bize güvenmeye, desteklemeye devam edecektir. Bunu kaybettiğimizde artık milletimize verecek hiçbir şeyimiz kalmamış demektir. Rabbim bizleri böyle bir şeyden korusun diyorum.



