Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum sonuçlarıyla ilgili tartışmayla CHP'nin AYM itirazına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A News'e konuşan Erdoğan" YSK'nın kararı kesin. Bu iş bitti. Halkım yüzde 52 ile EVET kararı vermiştir. Bu iş AYM ve AİHM'in yetki alanında değil. Kimsenin milletin iradesine saygısızlık hakkı yok" dedi.

CHP iptal başvurusunda bulunmuş, YSK reddetmişti

CHP mühürsüz oy pusulaları ile ilgili açıklamanın ardından referandumun geçersiz olduğunu açıklamış ve Yüksek Seçim Kurulu'na iptal başvurusunda bulunmuştu. YSK ise, başvuruyu 10'a karşı 1 oyla reddetmişti. Karara tepki gösteren CHP ise bütün hukuki yolları deneyeceğini açıklamıştı.

"AGİT'İN TARAFSIZLIĞINA NASIL İNANAYIM?"

Avrupa'daki 'Evet' oranlarını değerlendiren Erdoğan, "Avrupa'nın müdahalesi ters tepti" dedi. AGİT'in raporuna değinen Erdoğan "Tarafsız ve bağımsız olmaları gerekir. AGİT'in tarafsızlığına nasıl inanayım?" ifadesini kullandı.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

Erdoğan ayrıca, ABD Başkanı Trump ile 16-17 Mayıs tarihlerinde görüşeceklerini belirtti.