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Erdoğan: ''Yunanistan, bizim dengimiz ve muhatabımız değildir''

Erdoğan: ''Yunanistan, bizim dengimiz ve muhatabımız değildir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri öncesi yaptığı açıklamalarda; uluslararası konulara değindi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri öncesi konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Ülkelerini felakete sürükleyen Yunanistanlı siyasetçilerin bugün de aynı yanlışta ısrar ettiklerini görüyoruz. Yunanistan, bizim ne askeri, ne ekonomik, ne siyasi olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Bugün de Yunanistan'ın kullanarak, ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler bu gerçeği inkarı mümkün olmayan bir açıklıkta herkesin önüne sermiştir.

 Bilindiği gibi Ege'de uluslararası hava sahasında NATO görevi icra eden F-16 uçaklarımıza, Yunanistan'ın Girit adasına konuşlandırdığı Rus menşeli S-300 hava sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülkenin uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Bu NATO'ya yapılmış bir şeydir. NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur.

Bize F-35 vermiyorlarmış. Aldığımız alternatif sistemlere tepki gösteriyorlarmış. Saçma sapan konulara kadar varan ambargolar uyguluyorlarmış. Açıkçası, hiçbiri umurumuzda değil.''

Etiketler yunanistan erdoğan
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