Erdoğan yurt dışına gidenleri hedef aldı: ''Acıyarak bakıyoruz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada yurt dışına gidenleri eleştirdi. Erdoğan, ''Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha fazla konsere gidebilmek gibi heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Buradaki konuşmasında yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, CHP liderine yine 'SSK' üzerinden yüklendi.



Erdoğan, "Kardeşlerim Savaş Ay'ın programını izlemiş miydiniz. Orada Bay Kemal'in SSK'nin başı olarak nasıl bir sefalette olduğunu görmüş müydünüz? Yav bu Bay Kemal'den bu ülkeye hayır gelir mi? Gelmez. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında sen ne yaptın ki bu ülkede ne yapacaksın!" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ KURTULUŞ KAPISI OLARAK GÖRÜYORLAR"

Türkiye'deki derin yoksulluğu unutarak ve gelişmiş ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'ye sığındığını iddia eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde yine gelişmiş ülke güzellemeleri yapılarak, gençlerimizin bilinç altlarına mutlaka buralara gidilmesi gerektiği fikri aşılanıyor. Anadolu, asırlardır her istikametten gelen mazlumların kabul gördüğü belki de tek coğrafyadır. Ülkemizi bir kurtuluşun kapısı veya kurtuluştan geçen bir yol olarak görenler bize çok önemli bir mesaj veriyor. Ülkemizin, yaşadığımız toprakların kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha fazla konsere gidebilmek gibi heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz."

"SAĞLIK PERSONELİMİZİN YANINDAYIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Ankara'ya ikinci şehir hastanesini kazandırmamızda emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. 691'i yoğun bakım olmak üzere 4000'i aşkın yatak kapasitesi, 1000 polikliniği, 125 ameliyathanesi, laboratuvarları, araştırma merkezleri ile bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir. Ankara'ya bu yakışır. Ankaralılara da bu yakışır. Beyaz reformlar, sorunlarını önemli ölçüde çözdüğümüz, beklentilerini karşıladığımız sağlık personelimizin yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.

Ankara'da sadece Etlik Şehir Hastanesi ile kalmadık, aynı büyüklükte bir de Bilkent'i kurduk. O da 4050 oda ve yatak, burası da aynı şekilde 4050 oda ve yatak. Dünyada bu hastanelerimiz örnek. Türkiye yıllar yılı buna hasret. Bunu başardık mı? Başarır mıyız? Eyvallah. Biliyorsunuz, hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her birini ve her aşamasını bizzat takip ettim. Bu ortak hayalimizin 20. eserini bugün hizmete sunmaktan büyük bir bahtiyarlık ve gurur duyuyorum."

"MUHALEFET HEZEYANLARLA BU ESERLERE ÇAMUR ATMAYA ÇALIŞSA DA..."

"Halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanemizle birlikte bu sayıyı 35'e çıkartacağız. Bir kısmı kamu özel ortaklığı ile bir kısmı da genel bütçeden hayata geçiriliyor. Muhalefet hezeyanlarla bu eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk defa ülkemizde hayata geçirilen şehir hastaneleri modeli bugün pek çok ülke tarafından yakından takip ediliyor."

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

"O dönemde hastaneden yaşlı bakım evlerinden yansıyan insanlık adına yüz kızartıcı manzaraları hepimiz iyi biliyoruz. Kardeşlerim Savaş Ay'ın programını izlemiş miydiniz. Orada Bay Kemal'in SSK'nin başı olarak nasıl bir sefalette olduğunu görmüş müydünüz? Yav bu Bay Kemal'den bu ülkeye hayır gelir mi? Gelmez. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında sen ne yaptın ki bu ülkede ne yapacaksın!

Türkiye, hem mevcut yaygın sağlık altyapısı hem de şehir hastaneleri sayesinde bu salgını en üst düzey sağlık hizmetleri veren bir ülke olarak geride bırakmıştır. Ne yaptı bu CHP? Adana'da hal, tuttular hali şehir hastanesi diye benim milletime satmaya çalıştılar. Bay Kemal utanmadan oranın açılışını yapmaya gitti. Hastane bu ya. Öyle çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur. Hayatı böyle geçti."

"BU YÜZYILIN ADI, TÜRKİYE YÜZYILI"

"Vatandaşlarımızın her birinin, özellikle de gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmadıkları bir Türkiye'yi inşa edene kadar bize durmak, duraksamak yok. Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yoktur. Hiç kimsenin bu mümtaz hazineyi elimizden almasına rıza göstermeyeceğiz. Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin veremeyiz. Tüm bu söylediklerimiz idrak kulağı açık olanlar için bir anlam taşıyor. Bunun için milletimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da irfanı ile önündeki tablonun kendisine işaret ettiği farkı görerek, Türkiye yüzyılı için en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılı."

'GENÇLERİMİZE GELİŞMİŞ ÜLKELERE GİTME FİKRİ AŞILANIYOR'

"Ülkemizi merkez aldığımızda batıdan doğuya, kuzeyden güneye her tarafta güvenlik krizlerinin yol açtığı huzursuzluk iklimi hakim. Türkiye, maruz kaldığı tüm saldırılara ve badirelere rağmen, güven ve huzur adası olarak ayrışmaktadır. Eskiden beri, gelişmiş ülkelerle mukayese ederek, kendi eksiklerimize hayıflanan bir kesim vardı. Ülkemizi terk edenlerin istikametlerini hep batıya çevirmeleri, kendi içindeki tutarsızlığa rağmen hakikat olarak tarihimizdeki yerini almıştır.

Son dönemde yine gelişmiş ülke güzellemeleri yapılarak, gençlerimizin bilinç altlarına mutlaka buralara gidilmesi gerektiği fikri aşılanıyor. Bunlara cevabı önce ülkemizin yakın dönemde yetiştirdiği Cemil Meriç'in diliyle verelim; 'Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır'. Gelişmiş ülkelerin bugünkü zenginliklerinin gerisindeki sömürge düzenini, kan, vahşet ve soygun tarihini bir kenara bırakıyorum. Güvenlik ve refah sırça köşkü yaşanan her krizle biraz daha çatlamakta, kırılmaktadır. Türkiye'nin gelişmiş ülke vatandaşlarının da adeta sığınağı haline dönüşmesinde bu acı gerçek vardır. Ülkemizi bir kurtuluş kapısı görerek bu topraklara yönelen herkes, aslında bize çok önemli bir mesaj veriyor. Vatanımızın, devletimizin mensubu olduğumuz milletin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Vatanlarını kaybedenlerin başlarına hangi felaketlerin geldiğini görmek için sadece kafamızı kaldırıp bakmamız yeterlidir."