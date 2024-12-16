Erdoğan yurtdışına giden gençler için dikkat çeken ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'den ayrılarak yurt dışına giden gençlerin "hayal kırıklığına uğradıklarını" ve "geri dönmenin yollarını aradıklarını" belirterek "Her ne şekilde olursa olsun teröre bulaşmamış, bu şartla bu ülkenin kapıları sonuna kadar açıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyarette 'Gençlerle Buluşma' programına katıldı.

Yurt dışına giden gençler hakkında konuşan Erdoğan, "Gençler siz bakmayın birilerinin ülkesini beğenmeyip yurt dışı güzellemesi yaptığına. 'Ben varım' diyeceksiniz. Sosyal medyada art niyetli olarak dolaşıma sokulan 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, falanca ülke şunu kazandı' görüntülerinin devamı hiç de öyle söylendiği gibi olmuyor" dedi.

Giden gençlerin dönmek istediklerini öne süren Erdoğan, "Her ne şekilde olursa olsun teröre bulaşmamış, bu şartla bu ülkenin kapıları da milletimizin gönlü de tüm evlatlarına sonuna kadar açıktır. Bizim keyfi yere feda edecek tek bir insanımız, tek bir gencimiz yoktur" şeklinde konuştu.

"KIZLARA ERKEK, ERKEKLERE KIZ BEĞENDİREMİYORUZ"

Bir öğrencinin, 'Şu an dünyada aile kavramını bilinçsizce çürütmeye yönelik hamleler gerçekleştiriliyor. Sizin de aile kavramını ne kadar desteklediğinizi biliyoruz. Bu konuda gençlere öneriniz nedir?' sorusuna üzerine Erdoğan, aile kavramının çok kutsal bir kavram olduğunu belirterek, "Bizim milletimizin aile kavramı noktasında geçmişten bugüne farklı bir kutsiyeti var. Onun için de tabii bu kavramı hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Özellikle üniversite gençliğimizin aile kavramı üzerindeki duruşu çok farklı olması lazım. Mesela bizim şu anda üzerinde durduğumuz bir konu. Gençler nedense evlenmiyor. Erkekler kızlara karşı, kızlar erkeklere karşı evlilikte çok sıkıntılı.

Bunu aşmamız lazım. Zaman zaman ben de arkadaşlarım da yardımcı olmak istiyoruz. Aracı olalım diyoruz. Ama bakıyorsun maalesef. Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz. Bu konuda gerçekten işi çok uzatmayalım. Ben 25 yaşında evlendim. Ama şimdi bakıyoruz; 30, 35, 40.. alıp başını gidiyor. Bir an önce evliliği yapmak lazım. Gençler nasibinizi 30, 40 yaşlarda değil, gençlik yaşında halletmek lazım. Ben Eyüp'e onu söylüyorum; 'Sen gençlik kolları başkanısın. Onun için ekiplerimizi genç yaşta evlendirme sorumluluğunuz var. Buna dikkat edeceksiniz.' Bir de tabii bizim bir kutsalımız daha var. Bu LGBT işlerine de karşıyız" cevabını verdi.

"2025'İN İLK İKİ AYINDA ETİYOPYA'YI VE SOMALİ'Yİ ZİYARET EDECEĞİM

Bir gencin, "Somali ile Etiyopya arasında bir mutabakat imzalandı. Bunun arka planında Türkiye nasıl bir rol aldı?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Gerçekten uzun yıllardır bu Somali ve Etiyopya arasındaki sıkıntı devam ediyordu. Etiyopya, Somali'nin 2 katı büyüklüğünde, devasa bir yer ama denize kapalı. Etiyopya'dan denize çıkamıyorsunuz. Bu kadar büyük, devasa bir araziye sahip olan bir yerin hakikaten denize kapalı olması, onları ciddi manada rahatsız ediyor. Bu konuda da bugüne kadar birçok ülke devreye girmiş ama bu işi çözememişler.

Etiyopya Başbakanı'nın benimle olan özel muhabbeti sebebiyle kendisiyle bunları konuştuk, görüştük. Somali'yi biz, en kritik döneminde sahiplenen bir ülke olduk ve terör örgütlerinin Somali'ye yüklendiği dönemde biz tabii Somali'yi de sahiplendik. Orada yatırımlarımız oldu. O yatırımlarla beraber, Somali'de terör örgütlerine karşı da adımlar attık. Şimdi de Etiyopya'nın bu yeni ayağa kalkışında dedik ki 'Biz size her türlü desteği vereceğiz.' Ekonomide, savunmada elimizden gelen desteği kendilerine verdik.

O akşamki buluşmamızda, kendileriyle yaptığımız görüşmelerde, sağ olsunlar bizi kırmadılar ve bir Başbakan, iki Cumhurbaşkanı olarak bir araya geldik ve bu konuda dedik ki 'Bizi kırmayacaksınız.' 7 saat süren bir görüşmeden sonra sağ olsunlar parafları attık, işi bitirdik. Ondan sonra da bizim basın toplantısı salonumuza geçip, oradan dünyaya bunu açıkladık. Kendilerine şunu da söyledim, 'İnşallah, önümüzdeki yılın ilk iki ayında Etiyopya'yı ve Somali'yi ziyaret edeceğim ve bu attığımız adımı dünyaya duyuracağız.'

Kararımızı bu şekilde açıkladık. Sağ olsun onlar da bu attığımız adımı kendi ülkelerine taşıdılar, taşıyorlar. Güzel bir geleceği Afrika'ya bu şekilde duyurmuş olduk, tüm dünyaya duyurmuş olduk. Tüm dünya da bu attığımız adımın, aldığımız neticenin iftiharını bizlerle paylaştı. Samimi olunca, niyet halis olunca her şey oluyor."