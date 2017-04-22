Erdoğan: Zalimlere karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kutlu Doğum Haftası etkinliğinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Rabbim bizi mahşerde efendimizin sancağı altında haşru cem eylesin. 3 Ayları idrak ettiğimiz bu günlerde bu programı düzenleyen Diyanet İşleri Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.

Peygamber Efendimiz en güzel rehberdir. Ahlakı, tavsiyeleri ve sünneti dünya için ahiretin pusulasıdır.

Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın emirleri çiğnendiğinde kesinlikle tepkisiz kalmaz bilhassa zulme ve adaletsizliğe asla rıza göstermezdi. İsrafı sevmediği için cimriliği de sevmezdi. Torunlarını çok severdi. Çocukların mescitte yaptığı rahatsızlıklara kızmazdı.

ÇOCUKLARI ÇOK SEVERDİ

Hazreti Ebubekir şöyle anlatır; Resullah Aleyhisselam bir gün evinden çıkarak benimle çarşıya gelinceye kadar hiç konuşmadan yürüdü. Oradan da Hazreti Fatıma'nın evinin önüne geldik. Küçük orada mısın küçük orada mısın diyerek torunu Hasan'ı çağırıyordu. Peygamber efendimiz koşarak gelen torununu öptü kucakladı ve 'Allah'ım sen bu çocuğu sev, onu seveni de sev' diye buyurdu.

O, israfı sevmediği için cimriliği de sevmezdi. O, insanların en merhametlisiydi.

Büyüklerin yol açtığı savaşların faturası çocuklara ödetilmemeli.

Suriye'de katledilen 1 milyona yakın masumun sesine kulak vermeyen Müslüman, Peygamberimizin tavsiyelerinden hangisine uyduğunu kabul edebilir?

Bu dünyada bu zalimler acaba karşılığını ne kadar bulmayacak da bu zulmü devam ettirecek? Bunlara karşı sesimizi yükselttiğimiz için birileri diktatör diyor. Varsın desinler, biz bunlara karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz

"İnsanlar içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmet olduğumuza inanıyorsak, bunun gereğini yerine getirmemiz lazım. Geçmişte işgal sonrası Afganistan'da yaşanan acılar. Müslüman'ın, Müslüman'a zulmü sonrası ortaya çıkmıştır. Suriye'de yaşanan felaketin nedeni, Müslüman'ın, Müslüman'a zulmü yüzündendir. Filistin meselesinin sürmesinin en önemli sebebi Müslümanların kendi aralarındaki çekişmeler değil midir?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası izzetini nerede kaybettiyse orada bulmak zorunda

"İSLAM DÜNYASI İZZETİNİ NEREDE KAYBETTİYSE ORADA BULMAK ZORUNDA"

"Bugün İslam dünyasının neresini güven toplumu olarak niteleyebiliriz? Yitik kaybedildiği yerde aranız. İslam dünyası izzetini, güvenini, Peygamber efendimizin rehberliğini yaptığı yolu nerede kaybettiyse, orada aramak ve bulmak zorundadır. Kimseye öykünmemizi gerektirmeyecek zenginlikte bir geçmişe sahibiz."