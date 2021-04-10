  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde baş başa görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından iki lider heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştirecek. Erdoğan ve Zelenskiy'nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.
 

Etiketler ukrayna türkiye huber köşkü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Almanya Türkiye’yi kara listeye alıp salgın ülkesi ilan etti
Ersin Korkut'tan skandal sözleri sonrası ilk açıklama
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural değişimi ile pes dedirtti
CHP'den Erdoğan'a ''Saray'da yeni FETÖ yapılanması'' iması!
Simge Sağın'dan klip için cesur pozlar
Fenerbahçe 10 futbolcunun bileti kesildi
Ramazan Bayramı'nda tatil planı yapanlara kötü haber!
Sınırda 100 metrelik tünel ! Bir ucu Türkiye'de diğer ucu ise Suriye'de...
3 yıldır ''zamlanmayan'' emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Ramazanda tok tutan gıdalar