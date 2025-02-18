Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi sona erdi: ''Görüşmelere ev sahibi olabiliriz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beştepe’de bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere Türkiye'nin ev sahibi olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, basın toplantısındaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli dostum Zelenski ve heyetine hoş geldiniz diyorum.

4. yılına girecek olan savaşta Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı anlayışı ile barış tesisi için yoğun çaba sarf ettik.

Mart 2022'de doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık, Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Tüm çabalarımız ile güvenilir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık. Trump'ın sonlandırılması için bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım 3 yıldır yürüttüğümüz politika ile de örtüşüyor. Son 3 yıldaki aktif diplomasimizde Rusya, Ukrayna ve Amerika arasındaki görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Türkiye'nin Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini ifade ettim. Görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim.

Sayın Zelenski ile gündemimizde ilişkilerimiz kapsamındaki konu başlıkları önemli yer tuttu. Ticari ilişkilerde atılacak adımları masaya yatırdık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele veren Kırım Tatar soydaşlarımızın hakları konusunda Zelenski'nin adımlarını takdirle karşılıyorum. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de alışık olduğumuz misafirlikten memnunun. İlişkiler yüksek seviyede. Ukrayna ilişkilerimizi, gerekli anlayışa sahip olduğumuz için müteşekkiriz. Türkiye toprak bütünlüğünde her zaman çok ilkelidir. Bugün çok önemli konuları ele aldık. Bu süreçler Rusya'nın açtığı savaşın yol açtığı sonuçları ele aldık. Ukrayna, Avrupa geniş anlamda hem konuşmaya hem de güvenlik garantilerine ABD ile dahil edilmeli. Bunlar dünyamızın parçasını ilgilendiriyor. Bu savaşın kalıcı barış ile sonuçlanması için hiçbir hata yapmamalıyız. Bu müzakereler başarılı olursa bu garantiler bu ülkelerin katılımı ile gerçekleşecek. Sayın Erdoğan'a bu anlamda minnettarım. İkili ilişkilerimizi de görüştük. Yeni anlaşma ve kararlarımız da var. Bugün bunlar çok hassas alanları kapsıyor. Bizim yetim çocuklarımız şimdi Türkiye'de bulunuyor ve bu Olena hanımın ilgilendiği projelerden biri. Projeyi Emine Hanım ile birlikte yürütüyor. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler devam ediyor. Sürekli çalışıyoruz. Türkiye ve diğer ortaklarımızla milyonlarca insana karşı kullanılan açlık silahının olmaması için birlikte çalışıyoruz. Orada ciddi bir şans var ve Suriye halkını desteklememiz lazım. Ben eminim ki eğitim projelerinde ciddi bir ivme var. Hanımefendinin de bu konularla ilgilenmesinden memnunum. Çok farklı projeler var, Türkiye'de daha fazla var ve onlar olacaklar.

SORU-CEVAP

Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği bizim için çok önemli. Bunlara Türkiye'nin saygınsını her yerde anlattık. Tüm toplantılarda bu konuyu işledik, ,işlemeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Ukrayna'nın toprak bütünlüğü olmazsa olmazımızdır. Barışın kaybedeni olmaz. Barışın bir an önce sağlanması temin edilmeli. Değerli dostum da barıştan yana olduğunu bize ifade ediyor. Dışişleri Bakanı'mın görüşmelerinde bu barış ile ilgili yolculuğu temin ederiz umarım.

Zelenski: Barışı biz istiyoruz ama adil şartlarda bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Her ülke ile bir şeyler görülebilirsiniz ama Ukrayna olmadan Ukrayna'daki savaşı bitirmeyi konuşmak olmaz. Rusya'nın Suudi Arabistan'daki görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan bunu öğrendik. Orada kimlerin kalacağını bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. Biz açığız, ben Suudi Arabistan2a gitmeyeceğim. Onların başkanı ile temasta olduk. Ziyaret tarihi 10 Mart olarak belirlendi. ABD'ye gelince, onları Kiev'e bekliyoruz.

Erdoğan: Adil bir barış olması için şüphesiz ki güçlü olduğunu bildiğimiz ülkelerin barıştan yana tavrını ortaya koyması lazım. Barışın kaybedeni olmaz. Şu anda tüm dünya Rusya Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor. Bir an önce barış temin edilsin. Çok sayıda insan öldü, öldürüldü. Artık bu ölümlere de son verilsin deniyor. Komşu olarak biz barış için gerek şahsım gerek dışişleri bakanım, muhataplarımızla barışın temini için adım atalım istiyoruzç Tahıl koridorundaki amaç bu olmuştu. İyi bir netice aldık ama devamını sağlayamadık. Biz aracı olmuştuk, bundan sonraki süreçte de devamını istiyoruz. Suriye'ye tahıl gönderme noktasında bize gönderdikleri tahılları Suriye'ye ulaştırdık. Bu da Suriye yönetimini mutlu etti. Biz de Suriye halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum. Böyle zor zamanda bu imkanı aracılığımızla Ukrayna'dan elde etmesi insani bir görevdir.

Zelenski: Silahla hiçbir taraf kazanamaz. Ukrayna bağımsızlığını korudu, yüksek bir bedel ödedik. İnsanlarımızın hayatları pahasına oldu bu. Diplomasi adil bir barışa yol açtı. Biz güzel sözlerden bahsederken, bugün bu müzakerelerdeki hiçbir oyuncu barışın şartlarındaki kişiler esirleri görüşmüyor ama durum bunu haykırıyor. Orta Doğu'daki savaşta ne olursa olsun sıradan insanların evlerine dönmesi gerekiyor. Esarette olan binlerce insanlarımızı evlerine döndürmemiz lazım Eğer Putin savaşı bitirmek istiyorsa her şeyden önce esir değişimi yapılmalı. Ve güvenlik garantilerini kim verecek. Bu korkunç savaşın tekrarlanmaması için gerekli. Rus ordusu bizi işgal ettiği için değil, her işgalde ciddi kayıp oluyor. Her insanını hayatı paha biçilemez. Onun için Avrupa ülkeleri bu umudu Ukrayna'ya verebilirdi ama maalesef AB'den de bu desteği duymuyoruz. Onlar bizim NATO üyeliğimizi desteklemiyor. Burada iki husus çok önemli. Güçlü Ukrayna ordusu, güçlü ülkelerin Ukrayna'da konuşlandırılması. Biz asker konuşlandırılmasını konuşabiliriz. sayın Erdoğan ile de bunu konuştuk. Bu savaşın dinamiği çok hızlandı. Güvenlik garantilerini anlamamız lazım. Ne kadar zor olsa da Ukrayna hiçbir zaman hukuki açıdan Ukrayna topraklarını Rusya'nın parçası olarak tanımayacaktır.