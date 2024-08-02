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Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil

Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil
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Türkiye yerel seçimlerden bu yana erken seçimleri tartışırken peş peşe yapılan "bugün seçim olsa" anketlerinde AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekiyordu. ASAL Araştırma bu sefer "en beğenilen siyasetçiler" anketinin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan uzun yıllardır 1'inci sırada olduğu sıralamayı kaptırdı...

Asal Araştırma, 'Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma, 26 ilde 10-17 Temmuz'da 2 bin kişiyle yapıldı. Katılımcılara, 'En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?' sorusu soruldu.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 2 bin kişiyle bilgisayar destekli telefon yöntemiyle (CATI) yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" açık uçlu sorusunu yöneltti.

Araştırmaya katılanların yüzde 20.7’si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beğendiğini söyledi. Mansur Yavaş’ı, yüzde 18.8 oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takip ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 14.5 ile üçüncü sırada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 10.4 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Ankette "Beğendiğim bir siyasetçi yoktur" diyenlerin oranı ise yüzde 13.2 oldu.

İşte Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir anketinin sonuçları:

12. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 0,8

11. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu: Yüzde 1,3

10. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 2,2

9. YRP Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 2,6

8. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 3

7. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yüzde 3,1

6. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 3,5

5. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 4,2

4. CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 10,4

3. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 14,5 ( İmamoğlu yerel seçimlerde yüzde 51,4 oy alarak İBB Başkanı seçilmişti. ) 

2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 18,8 (Erdoğan yüzde 52,18 oy alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.)

1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 20,7 (Mansur Yavaş yerel seçimlerde yüzde 60, 43 oy alarak CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.)

Türkiye yerel seçimlerden bu yana erken seçimleri tartışırken peş peşe yapılan "bugün seçim olsa" anketlerinde AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekiyordu. ASAL Araştırma bu sefer "en beğenilen siyasetçiler" anketinin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan uzun yıllardır 1'inci sırada olduğu sıralamayı kaptırdı...

 

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