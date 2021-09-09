AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na "dışarıdan" verdiği destekle bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "AK Parti'nin inişte olduğu ve kaybettiği kesin. Erdoğan'a birilerinin doğruları söylemesi lazım" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Perinçek, Yargıtay binasının açılışında Diyanet İşleri Başkanı'nın dua okumasını din istismarı olarak değerlendirerek, "Burada sorun Ali Erbaş'ta değil, hükümetimizde. Ali Erbaş'a gel burada dua oku diyen bir hükümet var. Sorumluluk hükümette ve yargıdadır. En başta da sayın Erdoğan'dadır" dedi.

Perinçek ayrıca, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresini işaret ederek "Çöken rejimler halkla arasına duvarlar çeker, çöken rejimler şatafatlı saraylar yapar. AK Parti'nin inişte olduğu ve kaybettiği kesin. Erdoğan'a birilerinin doğruları söylemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

‘ALİ ERBAŞ’IN AÇIKLAMALARI DİN İSTİSMARIDIR, SORUMLULUK ERDOĞAN’DADIR’

(Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamaları) Burada sorun Ali Erbaş'ta değil, hükümetimizde. Ali Erbaş'a gel burada dua oku diyen bir hükümet var. Sorumluluk hükümette ve yargıdadır. En başta da sayın Erdoğan'dadır.

Bu bir din istismarıdır. Bu Tayyip Erdoğan yönetiminin gidişatıyla ilgili çok önemli bir işaret. İniş halindeler, kaybediyorlar, kaybederken de mantıklı davranamıyorlar. Yargıtay duayla açılmaz. Duanın yeri camidir, evlerdir. Din istismarıyla bir çıkış yok. Bu çare değil, çaresizlik. Net bir şekilde görmeleri lazım.

Din istismarı çok tehlikeli ve AK Parti yönetimine fayda sağlamaz. Buradan kazanacakları bir oy yok.

'YARGI FAALİYETİ DİN ESASLARINA GÖRE OLAMAZ'

Türkiye'nin aldığı mesafeler var. Din bizim vicdanlarımızda. Anayasanın çok açık bir hükmü var: Devletin toplumsal, ekonomik, siyasal temeli ve faaliyeti din esaslarına göre yönetilemez. En güzel laiklik tarifidir.

Din esaslarına göre toplum düzeni kurulamaz, yargı faaliyeti, adalet dağıtımı da din esaslarına göre olamaz.

Dinsel inançlar adalete ve yargıya yansıyamaz. Adaleti kutsal kitaplara göre dağıtmaya kalkarsanız, hırsızın elini kesersiniz, kısas uygularsınız. Miras hukukunda kadının eşitliğini kabul etmezsiniz. Ve dört eşliliğe de izin verirsiniz. İnanç insanların gönlünde ve vicdanlarında kalacak.

‘7.YÜZYILIN KURALLARIYLA 21. YÜZYILI DÜZENLEYEMEZSİNİZ’

21.yüzyılda toplum düzeninin siyasal iktidarı, kültür ve ekonomi düzlemlerini din esaslarına göre düzenleyemezsiniz.Bütün kuvvetler sizden yana olsa yine düzenleyemezsiniz. 7.yüzyılın kurallarıyla 21.yüzyılı düzenleyemezsiniz.

Sayın Tayyip Erdoğan'ın etrafında dalkavuk ağı var. Gerçeklerin ona söylenmediğini görüyorum. Çöken rejimler halkla arasına duvarlar çeker, çöken rejimler şatafatlı saraylar yapar. AK Parti'nin inişte olduğu ve kaybettiği kesin. Erdoğan'a birilerinin doğruları söylemesi lazım.

‘DEDAŞ’İN KAMULAŞTIRIMASI LAZIM’

DEDAŞ'ın bütün Türkiye'de bir elektrik terörü var. Buralarda cesur olması lazım Tayyip Erdoğan'ın. DEDAŞ'ın kamulaştırılması lazım. Çiftçiyi kuyudan su çekemez hale getiremeyecek.

Gümrükleri sıfırladığınız zaman Türkiye çiftçisi rekabet edemez. Gümrükleri kaldırarak Türkiye çiftçisini büyük tarım tekelleriyle karşı karşıya getirdiğiniz zaman çiftçi tuş olur.

Otobüslerin tepesinden çay paketleri attığınız zaman insanları adam yerine koymamış oluyorsunuz.

AK Parti yönetimi iniştedir. Onun karşısında Biden tayfası var, ABD'nin kaos planı var. PKK'yı HDP'yi devletin içine sokma girişimleri var. Dursun Çiçek, PKK'ya 2 tane bakan veriyor. CHP açıkça PKK ile HDP ile ortak koalisyon yönünde açıklamalar yapıyor. Bu tehditlere karşı çay paketi atarak, Yargıtay'ın açılışlarında dualar okuyarak karşı koyamazsınız.

Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye açıklaması çok olumlu. Dışişleri Bakanı Suriye PKK'yı bitirmeye hazır tespitini açıklıyor. Suriye ve Mısır politikasında Vatan Partisi'nin dedikleri noktaya geldiler. Bundan sevinç duyuyoruz.

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