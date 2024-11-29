Erdoğan'a canlı yayında protesto: ''Yavrum siyonistlerin dili ağzı olma''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında bir kişi, ''Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor'' dedi. Erdoğan ise ''Yavrum siyonistlerin dili ağzı olma'' diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da konuştu.

Erdoğan'ın konuşması sırasında bir şahıs ''Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor'' diye bağırdı.

Erdoğan, “Yavrum siyonistlerin dili ağzı olma” diye cevap verdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları şahsa müdahale etti.

Protesto öncesi Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ile Lübnan arasında önceki gün sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Gazze'deki soykırımın durması ve kalıcı barışa giden yolun açılması için değil elimizi, tüm bedenimizi taşın altına koymaya hazırız. İnsanlık daha fazla irtifa kaybetmeden Gazze'de de sürdürülebilir ateşkes bir an önce tesis edilmelidir. Türkiye ilk günden beri bunu savunmuştur."