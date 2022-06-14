Erdoğan'a çok ağır Katar tepkisi: ''Ülkeye kelepir tabelası diktiler''

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, ülkenin Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları için rant kapısı olarak görülmesine tepki gösterdi. Sümer, konuyu Meclis gündemine taşıdı ve "Adeta memlekete 'kelepir' tabelası asıldı" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, ekonomik krizin Türk vatandaşları için her geçen gün daha da zor bir hale geldiğini belirtti. Sümer, ülkenin Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları için rant kapısı olarak görülmesi ile ilgili hazırladığı yazılı soru önergesini Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orhan Sümer, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi.

Sümer, “Saray iktidarının yanlış ekonomi politikaları yüzünden Türk parası o kadar değersizleşti ve ekonomi o kadar kötü duruma geldi ki adeta memlekete 'kelepir' tabelası asıldı. Vatandaş için yaşanmaz bir hal alan cennet vatanımız yabancıların akınına uğruyor. Özellikle Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinden inanılmaz derece gayrimenkul alımı gerçekleşiyor. Yazlık bölgelerde satılan lüks vilları daha öncede görüyorduk. Artık şehirlerin içine mahalle aralarındaki binaların satışına kadar satışlar yapıldığını görüyoruz. Öyle bir duruma gelindi ki artık memleket parsel parsel Katarlılara satılıyor” dedi

"SARAYIN BİTMEYEN KATAR SEVDASI"

Orhan Sümer, şunları ifade etti:

“AKP İktidarının her konuda olduğu gibi dış politikada da tutarlı olmadığını dün kavga edeceğiz dedikleriyle bugün sarmaş dolaş olduğundan anlayailiyoruz. Ne zaman Saray iktidarı ülkeyi ekonomik olarak dar boğaza sürüklese Katar şeyhleri, Sarayın en sevdikleri haline geliveriyor. Geçen haftalarda Galataport ve İstanbul Havalimanı’nın Katarlılara satılacağı haberleri kamuoyuna yansımıştır. Doğrulama gelmediği gibi yalanlama da olmadı. Daha önce Katarlılara satılanları da tüm Türkiye biliyor. Saray'ın, Katar sevdası bitmeyebilir ama vatandaşın tahamülü artık bitmiştir.

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Vatandaş artık bayramların gelmesini, ev oturmalarını, misafirliğe gitmeleri hayatından çıkardı. Kapı çalacak diye ödü kopuyor. Çünkü evde şeker yok. Misafire ayıracak yiyecek yok. Bayramda torununa vereceği parası yok.

Ödeyemediği borcu, kapanan elektriği, parasızlıktan alamadığı ilaçları var. Millet sabırla sandığı bekliyor ancak saray iktidarının bu kibirli ve şatafatlı harcamaları vatandaşın canına tak etti."