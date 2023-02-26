Erdoğan’a çok sert Kızılay göndermesi: ''Sahi sen ne diyordun ?''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ahbap'a parayla çadır satan Kızılay'a sert eleştirilerde bulunurken, "Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CHP lideri, Türk Kızılay'ının, bölgeye ulaştırdığı yardımlar ve topladığı parasal destekle gündeme oturan Ahbap Derneği başta olmak üzere bir çok kuruma çadır satmasına sert tepki gösterdi.

“SAHİ SEN NE DİYORDUN…”

Paylaşımında Erdoğan’ın Kızılay’la ilgili yaptığı konuşmanın videosunu da paylaşan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…” ifadelerini kullandı.