''Erdoğan'a götüren ölüm fermanını imzalar'' dedi ve açıkladı

Kamuoyu araştırmalarında iktidar partisinin oylarında yaşanan düşüşün sürmesi Saray'daki havayı da etkiledi. Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı "Vatandaşın birinci derdi geçim" başlıklı yazısında, anket sonuçlarının Saray'da yarattığı olumsuz iklimi anlattı.

Takan, Saray'da anketin A'sından bile bahsedilmediğini belirtirken, "Anlayacağınız; bugünlerde saraya, anket çalışması yapıp götürmek ölüm fermanınızı imzalamakla eş değer. Şirketi kapatır yerine kokoreç dükkanı açarsınız." dedi.

"AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, anketleri güvenilir bulmuyormuş, anket manket de görmek istemiyormuş." diyen Takan, Erdoğan'ın bir zamanlar muhalefeti anketler ile dövdüğünü hatırlattı ve AREA Araştırma Şirketi'nin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını köşesine taşıdı.

Ahmet Takan'ın yazısı şu şekilde;

Sarayda bir süredir değişik bir korku iklimi hakim. Anketin ‘A’sından bile bahsedilemiyor. Elinde anket dosyası ile gelenden öcü görmüş gibi uzak duruluyor. Zaten, bu ruh hali çok yakından bilindiği için sarayın anketçileri Beştepe’ye sadece çay, kahve sohbeti için gidiyor. Anlayacağınız; bugünlerde saraya, anket çalışması yapıp götürmek ölüm fermanınızı imzalamakla eş değer. Şirketi kapatır yerine kokoreç dükkanı açarsınız. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, anketleri güvenilir bulmuyormuş, anket manket de görmek istemiyormuş. Üstelik çok da hiddetlenip köpürüyormuş. Halbuki, bir zamanlar, muhalefeti hep anket sopası ile döverdi!.. Dikkat ederseniz, sarayın anketçileri yandaş tv kanallarında bir süredir görünmüyorlar…

Başkent’in klasik salısında hararet önceki haftaya göre düşüktü. Gündem maddelerinde de pek bir değişiklik yoktu. Yaklaşan CHP kongresi ve bu partinin iç çekişmeleri daha görünür olmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bir aday çıkar mı?.. Muharrem İnce ne yapar? Kendisi mi aday olur yoksa başka bir ismi mi destekler?.. Parti Meclisi’ne girme kavgaları… Yani, bildiğiniz klasik CHP!..

Siyasiler kendi iç kavgaları ve kendilerine has sorunları uğraşırken vatandaşın sorunları ne?.. Vatandaşın öncelikleri ile siyasilerin öncelikleri uyuşuyor mu?..

Araştırma şirketi AREA’nın bu ay içinde yaptığı geniş ölçekli ve çok başlıklı anketi inceledim. AREA’nın anketlerini son mahalli seçimler sırasında yakından takip etmiştim. Seçim öncesinde yaptıkları çalışmalar ve değerlendirmeler 31 Mart sandığından çıkan sonuçlara çok yakındı. Ankara ve İstanbul’da yanılmadılar.

Yorum yapmayacağım. Sadece, ilginç bulduğum konu başlıkları ve sonuçlarını vereceğim;

-Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu? (yüzde)

Toplam seçmen üzerinden dağılım;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 40.3 Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; 48.9

Kararsız/Sandığa gitmem: 10.9

—Bu pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa R.Tayyip Erdoğan’a oy verme davranışınız nasıl olur? (yüzde)

Oy veririm: 37.6 Kararsız kalırım: 12.8 Oy vermem: 49.6

—Sizce, Türkiye’nin en önemli sorunu nedir? (yüzde)

Ekonomi/ hayat pahalılığı/ yoksulluk: 45.7 İşsizlik: 11.3 PKK/Terör: 9.6

Suriyeli göçmenler: 8.9 Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri: 4.3

Eğitim sistemi/eğitimsizlik: 3.8 Hükümet’in kötü yönetimi: 3.2 Muhalefet:1.1

Hükümetin dış politika yönetimi: 1.1 Eşitsizlik: 0.9 Ahlaki sorunlar: 0.7

Sağlık sektöründeki sorunlar: 0.6 Kadına şiddet: 0.6 Yolsuzluk/ hırsızlık: 0.5

Diğer: 3.0 Fikir belirtmeyen 4.7

—Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni nasıl değerlendiriyorsunuz? (yüzde)

Başarılı: 39.6 Başarısız: 53.4 Fikir belirtmeyen:7.0

—Aşağıda belirtilen politikalarla ilgili hükümetin performansını nasıl buluyorsunuz? (yüzde )

Sağlık politikası; Başarılı: 52.4 Başarısız: 43.6 Fikir belirtmeyen: 4.0

Terörle mücadele; Başarılı: 52.1 Başarısız: 44.0 Fikir belirtmeyen: 3.9

Dış İşleri politikası; Başarılı: 40.0 Başarısız; 48.3 Fikir belirtmeyen: 11.7

AB politikası; Başarılı: 36.5 Başarısız: 49.3 Fikir belirtmeyen: 14.1

Eğitim politikası; Başarılı: 35.3 Başarısız: 60.8 Fikir belirtmeyen: 3.8

Suriye politikası; Başarılı: 30.9 Başarısız: 60.5 Fikir belirtmeyen: 8.6

Yolsuzlukla mücadele; Başarılı: 29.1 Başarısız: 63.3 Fikir belirtmeyen: 7.5

Tarım ve hayvancılık politikası; Başarılı: 25.6 Başarısız: 66.1 Fikir belirtmeyen: 8.3

İstihdam politikası; Başarılı: 15.9 Başarısız: 71.0 Fikir belirtmeyen: 13.1

Ekonomi politikası; Başarılı; 14.9 Başarısız: 79.5 Fikir belirtmeyen: 5.6

— Sizce Türkiye “Suriye Sorunu”nun çözümü konusunda kiminle daha çok işbirliği halinde olmalıdır? (yüzde)

ABD: 9. Rusya: 24.3 Esad:34.2 Tek başına hareket etmelidir: 4.0 Fikir belirtmeyen/ilgilenmeyen:27.7

— Sizce, KKTC’nin siyasi yapısı nasıl olmalıdır? (yüzde)

Mevcut bağımsız devlet yapısı korunmalıdır: 33.7 Türkiye’ye tamamen

Bağlanmalıdır: 51.2 Rumlarla federe bir devlet yapısına geçmelidir: 3.6 Fikir belirtmeyen /ilgilenmeyen: 11.6

—Hükümetin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail’e karşı söylemlerini samimi buluyor musunuz? (yüzde)

Evet: 24.0 Hayır: 61.4 Fikir belirtmeyen: 14.6

— Türkiye’nin NATO üyeliği hakkındaki kanaatiniz nedir? (yüzde)

Üye olarak kalmaya devam etmelidir: 59.8 Üyelikten ayrılmalıdır: 15.9 Fikir belirtmeyen: 24.3

— R. Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışmasında hangi tarafı haklı buluyorsunuz? (yüzde)

R.Tayyip Erdoğan: 37.6 Kemal Kılıçdaroğlu; 39.2 Fikir belirtmeyen: 23.2

— “Kanal İstanbul” Projesinin yapılması ile ilgili kanaatiniz nedir? (yüzde)

Taraftarım: 37.4 Karşıyım: 51.3 Fikir belirtmeyen: 11.3

— Hükümetin depremle ilgili gerekli tedbirleri aldığını düşünüyor musunuz? (yüzde)

Evet: 28.4 Hayır: 65.7 Fikir belirtmeyen: 5.9

— “Korona Virüsü” ile mücadele konusunda, Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları sizce yeterli midir? (yüzde)

Yeterlidir: 32.4 Yetersizdir: 48.9 Fikir belirtmeyen: 18.7

Kusuruma bakmayın sizi biraz rakamlara boğdum. Ancak, anketi incelerken sorulara verilen cevaplar kadar dikkatimi çeken husus ; fikrini belirtmeyenlerin oranının bu kadar yüksek olması. Vatandaşın kafası çok mu karışık?.. Yoksa, ülke sorunlarına duyarsız kalanların oranı çok mu yüksek? Neden acaba? Ayrı bir araştırma yapılmalı!..