Erdoğan’a hediye edilen kayıp limuzin bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu 2004 yılında Güney Kore gezisinde Hyundai tarafından kendisine hediye edilen “Centennial” marka iki limuzinden biri TBMM envanterinde ortaya çıktı.

Yeni yıl yaklaşırken kamuya ait araçların zorunlu trafik sigortaları ve kaskoları da yenileniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personelinin kullandığı 149 araç için 14 Ekim’de ihaleye çıkıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan ihale 12 Kasım’da gerçekleşti. İçerisinde otobüs, traktör, cenaze aracı, kepçe, hafif ticari araçlarında yer aldığı listeye teklif veren Ziraat Sigorta Anonim Şirketi ihaleyi kazandı.

628 bin 345 TL 73 kuruş teklif ile en düşük teklif olan Ziraat Sigorta Anonim Şirketi’nin yapacağı kaskoların kamuya yaklaşık maliyeti ise 1 milyon 108 bin 602 TL 56 kuruş olarak hesaplandı.

KAYIP LUMUZİNLERDEN BİRİ LİSTEDE ORTAYA ÇIKTI,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu 2004 yılında Güney Kore gezisinde Hyundai tarafından kendisine hediye edilen “Centennial” marka iki limuzinden biri TBMM envanterinde ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal geçtiğimiz aylarda kayıp olan limuzinlerin akıbetini sormuştu:

“Hyundai’nin hediyesi iki limuzin şu an nerededir ve kim ya da kimler tarafından kullanılmaktadır?”

Tanal’ın izini sürdüğü araçlardan bir tanesi için 2020 yılı kaskosu yapıldı. Diğer limuzinin ise henüz nerede olduğu bilinmiyor. Hyundai marka diğer limuzinin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından bir dönem kullanılmıştı.



