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ERDOĞAN: CHP TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR - CANLI YAYIN
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  4. 11 Mart 2020 14:24

Erdoğan'a koronavirüs koruması! Adım adım takip edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin TBMM grup toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki kalabalık özel termal kamerayla izlendi.

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Grup toplantısına girerken ve çıkarken de büyük bir dikkatle takip etti. Özel bir kamerayla bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adımı izledi. O kameranın hedefindeki asıl kişi, Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısını izlemek için gelen kişilerdi. Herkesin ateşi tek tek kontrol edildi.

Ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Ancak bu tedbir uygulanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti. Ancak bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.

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