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Erdoğan'a Meclis koridorlarında ''icazet'' sorusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trump'ın onayıyla tutuklandığı iddiasına ilişkin soruya yanıt vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısına katıldı. Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Erdoğan "Trump'ın övgü dolu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Henüz görüşmedik" yanıtını verdi.

Bir gazeteci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldılar" açıklamasını sordu. Erdoğan bu soruya ise yanıt vermedi. 

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, 6 Nisan Pazar günü Ankara mitinginde yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar" ifadelerini kullanmıştı.

Özel, yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"İmamoğlu tutuklanmadan önce bütün darbeciler gibi 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin emir aldığı yere, 12 Eylül'de 'bizim çocuklar' denilen Kenan Evren ve cuntasının emir aldığı yere, bu darbenin planlayıcıları da telefon açtılar, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar. Buradan bütün Türkiye'ye duyururum ki; Amerika'da kendi içlerinde İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı, Amerika'ya soruldu açıklamaları var. Ne buradan ses çıkıyor, ne oradan ses çıkıyor. Oysa ilk günden beri söyledim; darbenin planlayıcıları burada ama hepimiz biliyoruz ki bir irtibat da okyanus ötesinde."

SENATÖR MURPHY: İMAMOĞLU, TRUMP'IN ONAYIYLA TUTUKLANDI

Öte yandan ABD'nin Demokrat Partili Senatörü Chris Murphy, Türkiye ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Henüz Türkiye hakkında konuşmadık, ancak biliyorsunuz, sadece son birkaç hafta içinde muhalefete yönelik büyük bir baskı gördük. Türkiye hızla ve tamamen demokratik normlardan uzaklaşıyor. Muhalefet liderinin hapse atılması kararının, Donald Trump ile yapılan bir telefon görüşmesinden hemen sonra alınması tesadüf değil; muhtemelen Trump tarafından onaylandı ve yeşil ışık yakıldı.”

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Etiketler recep tayyip erdoğan özgür özel ekrem imamoğlu
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