  4. Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme:

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır" dedi. 

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 39. Olağan Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ''Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri’de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi.'' ifadelerini kullanmıştı. 

 

DHA

Etiketler CHP Ali Mahir Başarır recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanına hakaret
