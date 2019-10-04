''Erdoğan'a oy vermem'' diyenlerin sayısında büyük artış

AK Parti kurucularından eski bakan Faruk Çelik’in açtığı 40+1 tartışmasını yine AK Parti bitirdi.

Tartışmayı “nabız yoklaması” olarak gören muhalefet “Çekirdek oylarında erime var. 40+1 olmaz ama başka arayışları olacaktır” diye değerlendiriyor.

Eski bakan Faruk Çelik’in Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının tek turda 40+1 olarak değiştirilmesi önerisi üzerine başlayan tartışmada tüm taraflar konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yaptığı AK Parti MYK toplantısı sonrası konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “AK Parti’nin gündeminde böyle bir mesele yok” derken, sistemin mimarlarından Meclis Başkanı Mustafa Şentop da “Tekrar gündeme getirmeye gerek yok. Ben yüzde 50+1’in doğru olduğu kanaatindeyim” değerlendirmesinde bulundu.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, her ne kadar tartışmayı AK Parti açıp, AK Parti kapatsa da eski bakan Faruk Çelik’in önerisi muhalefet partilerinde, “AK Parti’nin oyu yüzde 40’lara geriledi” yorumlarına yol açtı. Hafta boyunca açıklanan birçok anket de bu yorumu destekleyen unsur olarak ele alındı.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır da AK Parti’nin 17 yıllık tarihinde çekirdek oyunun en düşük noktada bulunduğunu söyledi, “AK Parti’nin oyu şu anda 30’un altında” ifadesini kullandı.

‘ERDOĞAN’A KESİNLİKLE OY VERMEM’ DİYENLERİN ORANI YÜZDE 49

Ana muhalefet partisi CHP’ye gelen anketler de bu tabloyu doğruluyor. CHP’nin bölge toplantılarında yöneticilerin partililerle paylaştığı araştırma sonucuna göre, “Bu pazar seçim olsa Erdoğan’a kesinlikle oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 49. “Erdoğan’a mutlaka oy veririm” diyenlerin oranı ise yüzde 31’e gerilemiş durumda. Kalan yüzde 20 ise “Kararsızım” diyor.

HP tablonun artan ekonomi krizle birlikte iktidar açısından daha da endişe verici noktaya gideceğini değerlendiriyor, ne zaman olacağı öngörülmese de 2023 yılına kalmayacak bir erken seçimde Erdoğan’ın kesinlikle kazanamayacağı yorumları yapıyor. Yeni partilerin de özellikle AK Parti’nin çekirdek oylarını aşağı çekeceği hesapları yapılıyor.

40+1 NABIZ YOKLAMASI, ARAYIŞ SÜRÜYOR

CHP’den İYİ Parti’ye muhalefet partilerin yöneticileri hafta boyunca bu yönde değerlendirmelerde bulundular. Cumhurbaşkanlığı seçimi için barajın 40+1 olarak değiştirilmesi önerisinin yetkili kurullarda yer almasa da partinin kurucusu tarafında dile getirilmesini “planlı” olarak değerlendiren bir muhalefet temsilcisi “nabız yoklaması” yorumu yaptı, “Bu başlangıç” dedi. AK Parti’nin çekirdek oylarında çok ciddi bir erime yaşandığına işaret eden bir siyasetçi, “40+1 olmaz. Bu öneri iktidardaki oy düşüşünü kabul etmek anlamına geleceği, AK Parti’nin güçsüzleştiği algısını yerleştireceği için hemen vazgeçtiler. 40+1 olmaz ama başka arayışları olacak” değerlendirmesinde bulundular.

Peki, muhalefet bu tartışmayı vesile görüp “tek adam sistemi” olarak nitelendirdiği bu sistemin değiştirilip güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da denge-denetleme mekanizmalarının arttırıldığı bir başkanlık sisteminin tartışılması için harekete geçer mi? Tüm bu gelişmeler partilerin yetkili kurullarında ele alınacak ama ilk açıklamalar muhalefet partilerinin şimdilik bu tartışmayı izlemekle yetineceğini gösteriyor.



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