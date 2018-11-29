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  4. 29 Kasım 2018 13:25

Erdoğan'a pasta kaymağı yanıtı: ''Pastanın kaymağı Belştepe'den yeniliyor''

Saadet Partili Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günü grup toplantısında yaptığı 'Çankaya, Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş'taki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesim' açıklamasına sert tepki gösterdi.

Erdoğan'a pasta kaymağı yanıtı: ''Pastanın kaymağı Belştepe'den yeniliyor''
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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü grup toplantısında yaptığı 'Çankaya, Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş'taki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesim' açıklamasına sert tepki gösterdi. Karaduman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bugün Türkiye pastasının kaymağı Çankaya, Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş’tan değil Beştepe’den yeniliyor' ifadesini kullandı.

Karaduman, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu Beştepe semtini kastederek, “Bugün Türkiye pastasının kaymağı Çankaya, Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş’tan değil Beştepe’den yeniliyor” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN: TÜRKİYE YANSA DA ŞAHA KALKSA DA BUNLARIN UMURLARINDA DEĞİLDİR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, salı günü partisinin grup toplantısında, CHP’yi hedef alarak şunları söylemişti:

“Ana muhalefet partisi CHP tek parti döneminden beri hizmet ve projeden uzak bir anlayışla ülkemiz siyasetini zehirlemiştir. Belirli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumak gayeleridir. Bu nedenle CHP oyunu artırmak için teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için siyaset yapmaktadır. Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor. Bu ilçelerde yaşayan sağduyulu vatandaşlarımız bilir ki bu ilçeler bugünkü seviyesine, belediyelerin değil büyükşehir belediyesinin ve hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir.”


 

Abdulkadir Karaduman
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