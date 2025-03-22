Erdoğan'a ''Sen aslında kendine darbe yaptın'' demişti; AK Parti'den ihracı istendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı hedef alarak "Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" sözleriyle eleştiren eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın partiden kesin ihracı istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık yaptığı açıklamada "Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" ifadelerini kullanmıştı. Kocabıyık'ın, "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AKP Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi.