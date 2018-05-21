Erdoğan'a suikast iddiası için Muharrem İnce ne dedi...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zonguldak'ta halka seslendi...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zonguldak'ta halka seslendi. İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast iddiası için, "Bülent Arınç'ın bir suikast hikayesi vardı biliyorsunuz değil mi? Ne oldu? Palavra. Şimdi de sayın Erdoğan'a suikast varmış. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını koruyamıyorsa yazıklar olsun" açıklaması yaptı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Zonguldak mitinginden satır başları şu şekilde;

“Cumhuriyet kurulmadan önce İzmir iktisat kongresi yapılıyor. Un, pamuk, şeker, kömür, petrol bunların üzerine kurulaşak ülke deniyor. Eyy CHP diyor. Sen hiç köprü yaptın mı? Yahu sen hiç şeker fabrikası yaptın mı?”