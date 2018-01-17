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  4. 17 Ocak 2018 11:54

Erdoğan'a yakın isim uyardı: AK Parti'de Kürt oyları krizi

Gazeteci Bayram Zilan, AK Parti'de Kürt oyları krizine karşılık uyarıda bulundu.

Erdoğan'a yakın isim uyardı: AK Parti'de Kürt oyları krizi
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AK Parti'nin MHP ile seçim ittifakı kurma planı nedeniyle Kürt oyları tartışma konusu oldu. AK Parti'ye oy veren Kürtlerin MHP ortaklığı nedeniyle AK Parti'den uzaklaşacağı gelen bilgiler arasında.

Zilan, "Doğu/Güneydoğu’da “AK Parti MHP ile işbirliği yaptı. Artık AK Parti’nin gündeminde Kürtler yok” propagandası yapılıyor. Bununla ilgili çok geniş kapsamlı bir algı çalışması var tüm illerde. AK Parti, bu yanlış algının önüne geçmek için bir an önce stratejik çalışmalar yapmalı..." açıklamasında bulundu.

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