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  4. 08 Nisan 2019 00:38

''Erdoğan'a yakın isimler ikiye bölündü''

Gazeteci Murat Yetkin, İstanbul’da itirazlar nedeniyle sayımın bitmek bilmediği süreçle ilgili aldığı son duyumları yazdı. Buna göre Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresindekilerin iki görüş etrafında toplandığını ileri sürdü.

''Erdoğan'a yakın isimler ikiye bölündü''
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Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresinde, 31 Mart seçimleri hakkında farklı görüşlere sahip iki grubun olduğunu söyledi. 

Yetkin'in yazısındaki konuyla ilgili kısım şöyle:

"Bir grup ki bu sayı olarak azınlıkta olmasına karşın etkisi çok olan grup, ne yapıp yapıp İstanbul seçimlerinin tekrarının sağlanması için Erdoğan'ın ağırlığını koymasını istiyor. Sayıca çok olan ve siyaseten daha deneyimli olan diğer grup ise, seçim tekrarına kalkışılmamasını, YSK kararı ne ise ona saygı gösterilmesini, zaten aksi halde tartışmaların CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yaradığını düşünüyor".
 
 
 

Murat Yetkin'in yazısının tamamı için...

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