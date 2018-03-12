Müjde ! Whatsapp'ta o süre artırıldı
Müjde ! Whatsapp'ta o süre artırıldı
Erdoğan'dan 23 milyon eve mektup
Erdoğan'dan 23 milyon eve mektup
NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
Ankara'da flaş otopark ücreti kararı !
Ankara'da flaş otopark ücreti kararı !
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandılar...
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandılar...
Kana bulayacaklardı... 1 ton ele geçirildi !
Kana bulayacaklardı... 1 ton ele geçirildi !
Bakan Fakıbaba'dan şeker fabrikaları hamlesi
Bakan Fakıbaba'dan şeker fabrikaları hamlesi
Türk savunma sanayisi gözünü Katar'a dikti
Türk savunma sanayisi gözünü Katar'a dikti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 12 Mart 2018 23:22

Erdoğan'dan 23 milyon eve mektup

Cumhurbaşşkanı Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye için yazdığı mektup 23 milyon eve gönderilecek.

Erdoğan'dan 23 milyon eve mektup
A+ A-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 23 milyon haneye yollanacak.
 
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 23 milyon haneye yollanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağaçlandırmaya çok önem verdiğine işaret etti.

Bakan olduğu ilk gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine dünya çapında ağaçlandırma seferberliği başlatması için talimat verdiğini aktaran Eroğlu, 2007'de başlattıkları ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduklarını, 2011'de başlattıkları yeni seferberlikle ise dikilen fidan sayısının toplam 4 milyara ulaştığını belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 300 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Eroğlu, yaptıkları her merasimde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını, vatandaşların kendi diktikleri fidanlara sahip çıktığını vurguladı.

"DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

21 Mart'ın Dünya Ormancılık Günü olduğunu anımsatan Eroğlu, "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını bildirdi.
Bakan Eroğlu, bu konuyla ilgili bir eylem planı da hazırladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni bir ağaçlandırma seferberliğini 21 Mart Dünya Ormancılık Gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlatacağız. Ayrıca İstanbul'da tamamladığımız, Central Park'ın 4 katı büyüklüğündeki Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı açılışını canlı bağlantı ile gerçekleştireceğiz. Program çerçevesinde, Türkiye geneli ve o il ile alakalı Bakanlığımızın yatırımlarını ihtiva eden bir broşür, tohum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu posta yoluyla takriben 23 milyon hanedeki vatandaşlarımıza bir zarf içerisinde ulaştıracağız.
İlk mektup Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından merasim esnasında postaya verilecek."

Mektupların PTT tarafından ulaştırılacağını kaydeden Eroğlu, zarfın içinde yer alan broşürlerde vatandaşların taleplerini, tavsiyelerini, tenkitlerini ulaştırabilecekleri iletişim bilgilerinin olduğunu da sözlerine ekledi

türkiye , mektup , erdoğan , yeşil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM