Erdoğan'dan 23 milyon eve mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 23 milyon haneye yollanacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 23 milyon haneye yollanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağaçlandırmaya çok önem verdiğine işaret etti.

Bakan olduğu ilk gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine dünya çapında ağaçlandırma seferberliği başlatması için talimat verdiğini aktaran Eroğlu, 2007'de başlattıkları ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduklarını, 2011'de başlattıkları yeni seferberlikle ise dikilen fidan sayısının toplam 4 milyara ulaştığını belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 300 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Eroğlu, yaptıkları her merasimde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını, vatandaşların kendi diktikleri fidanlara sahip çıktığını vurguladı.

"DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

21 Mart'ın Dünya Ormancılık Günü olduğunu anımsatan Eroğlu, "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını bildirdi.

Bakan Eroğlu, bu konuyla ilgili bir eylem planı da hazırladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni bir ağaçlandırma seferberliğini 21 Mart Dünya Ormancılık Gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlatacağız. Ayrıca İstanbul'da tamamladığımız, Central Park'ın 4 katı büyüklüğündeki Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı açılışını canlı bağlantı ile gerçekleştireceğiz. Program çerçevesinde, Türkiye geneli ve o il ile alakalı Bakanlığımızın yatırımlarını ihtiva eden bir broşür, tohum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu posta yoluyla takriben 23 milyon hanedeki vatandaşlarımıza bir zarf içerisinde ulaştıracağız.

İlk mektup Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından merasim esnasında postaya verilecek."

Mektupların PTT tarafından ulaştırılacağını kaydeden Eroğlu, zarfın içinde yer alan broşürlerde vatandaşların taleplerini, tavsiyelerini, tenkitlerini ulaştırabilecekleri iletişim bilgilerinin olduğunu da sözlerine ekledi