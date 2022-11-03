Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı

TOGG kilometrede ne kadar yakacak, kaç liraya şarj olacak?

Enflasyon açıklandı; SSK ve Bağkur emeklisinin zamlı maaşları belli oldu

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