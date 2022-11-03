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Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı

Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'deki seçimde oy kullanırken çekilen fotoğrafını paylaştı.

AK Parti'nin iktidara gelmesinin üzerinden 20 yıl geçti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

AK Parti'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.

Etiketler ak parti recep tayyip erdoğan 3 kasım
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