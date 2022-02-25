Erdoğan'dan AB ve NATO'ya Rusya resti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu eleştirerek "NATO'nun daha kararlı adım atması gerekirdi" dedi.

Cuma namazı sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu eleştirerek "NATO'nun daha kararlı adım atması gerekirdi" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Batı ülkerinin Ukrayna için bir adım atmadığını ve sadece nasihatte bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "NATO kararlı bir adım atmalı" dedi.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesinin karadaki güvenli bölgelerden planlandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızın tahliyesi için gerek Büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Oradaki vatandaşlarımızın öğrencilerimiz Büyükelçilik ve Başkonsolosluğa müracaat etmesi konusunda açıklamalarımızı yaptık. Karadan güvenli bölgelerden tahliye planlanıyor" diye konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Şu an Avrupa Birliği, bol bol Ukrayna'ya nasihat çekiyor. AB ve batıcı zihniyetler kararlı bir duruş sergilemedi. Ancak ne yapacaklar? Attığınız bir adım var mı? Bugünki NATO zirvesinde ne gibi adımlar atıyorsunuz, atacaksınız bunu konuşacağız. Şimdiye kadar bol bol nasihat çeken batı, nasihatlerine devam ediyor.

Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Ve bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı da onlara iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de duruşumuzu açıklayacağız.

Oradaki vatandaşlarımızın öğrencilerimiz Büyükelçilik ve Başkonsolosluğa müracaat etmesi konusunda açıklamalarımızı yaptık. Gerek büyükelçilik, gerek konsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşıması noktasında durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini; gerek büyükelçiliklerimiz gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar.

Ayrıntılar az sonra haber3.com'da olacak...