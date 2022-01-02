Erdoğan'dan AK Parti'de ''seçim'' zirvesi

AK Partili milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın çağrısıyla 5 Ocak Çarşamba günü bir araya geliyor.

AK Parti'de milletvekilleri 5 Ocak'ta gerçekleştirilecek toplantıda illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a iletecek.

Vekillerin, illerine ilişkin raporları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunması beklenirken, toplantıda 2023 seçimleri öncesi yol haritası çizileceği belirtildi.

2022 yılına girilmesiyle birlikte siyaset sahnesi de hayli hareketlendi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta AK Parti milletvekilleriyle bir araya geleceği toplantıda 2023 seçimlerine ilişkin yol haritasını belirleyecek.

EN SON TEMMUZ'DA BİR ARAYA GELDİLER

AK Partili milletvekilleri ile en son 2021 yılının Temmuz ayında gruplar halinde bir araya gelen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantılara yeni yılda da devam ediyor.

İLLERE İLİŞKİN RAPOR SUNULACAK

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kahvaltılı toplantıda bir grup milletvekili ile görüşecek. Toplantıda, milletvekillerinin illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a iletmesi bekleniyor.

2023 SEÇİMLERİNİN YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Yeni yıldaki çalışmaların ele alınacağı toplantıda, 2023 seçimleri öncesinde yol haritası da çizilecek. Ayrıca, 10 günlük aranın ardından çalışmalarına başlayacak Meclis'in çalışma takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü de İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek.