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  4. 19 Kasım 2019 12:25

Erdoğan'dan AK Partili vekillere sert uyarı - Canlı yayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Meclis çalışmalarına katılma konusunda sık sık vekilleri uyaran Erdoğan, ''AK Parti milletvekili olmak demek sadece salı, çarşamba, perşembe Ankara'ya gelmek değil'' dedi.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Meclis çalışmaları bizim için hayati öneme sahip. Yeni yönetim sisteminde güçler ayrılığının keskinleştirilmesi milletvekillerimiz üzerindeki yükü artırmıştır.

Bundan böyle kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli ve her hafta zaten salı, çarşamba, perşembe bölgesine gidecek ve bölgesinin tüm ilçelerine, mahalle ve köylerine kadar gidip oralardaki vatandaşlarımızın hal ve hatırını soracak, muhtarlarla görüşmeleri yapacak ve ondan sonra da bize ulaşması gerekenleri ulaştıracak.

AK Parti milletvekili olmak demek sadece salı, çarşamba, perşembe Ankara'ya gelmek değil. Ankara'daki çalışmaları takip edip ondan sonra bunu, kendi il ve ilçeleriyle sağlıklı şekilde koordine etmek.

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