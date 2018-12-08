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  4. 08 Aralık 2018 09:42

Erdoğan'dan AK Parti'ye Cumhur İttifakı talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, il başkanlarıyla basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıda cumhur ittifakına zarar verecek söylemlerden kaçınmaları uyarısında bulunduğu belirtildi.

Erdoğan'dan AK Parti'ye Cumhur İttifakı talimatı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, il başkanları toplantısında partililere önemli uyarılarda bulunduğu belirtildi. Toplantıda bazı il başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MHP’nin adayları ile ilgili eleştiriler yöneltilmesi üzerine, Erdoğan'ın bazı uyarılarda bulunduğu öne sürüldü.

"BUNLARLA İLGİLENMEYİN"

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu eleştirilere karşılık, “Adayı beğenin ya da beğenmeyin. Onlarla çatışmayın, ters düşmeyin. MHP’nin adayı ile ilgili yorum yapmayın. Bunlarla ilgilenmeyin” dediği öğrenildi.

"KENDİ ÇALIŞMALARINIZA BAKIN"

Erdoğan, “İttifakla ilgili diğer parti mensupları ne söylerse söylesin onların üzerinden siyaset geliştirmeyin. Kendi çalışmalarınıza bakın. İttifak olmayan illerde kendi adayınıza odaklanın. Herkes ittifakın hukukuna sahip çıksın” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi

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