Erdoğan’dan AK Parti'ye yakın isimlere sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada ve televizyon kanallarında kutuplaşma yaratacak ifadeler kullanan AK Parti'ye yakın isimlere uyarıda bulunarak anket sonuçlarındaki düşüşü işaret etti.

Doç. Dr. Selman Öğüt'ün Habertürk canlı yayınında İsmail Saymaz ile yaşadığı diyalog ve Cumhuriyet'in kurucu unsurlarını hedef almasının yankıları sürüyor.

Kulislerde yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla düzenlediği toplantıda AK Parti'ye yakın isimlerin televizyon programları ve sosyal medyada daha seçici bir dille hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kutuplaştırıcı ifadeler nedeniyle artık tabanda da homurdanmaların başladığını vurgulayan Erdoğan, AK Parti'nin oyunun yüzde 30'lara kadar düştüğü anket sonuçlarına dikkat çekti.

SELMAN ÖĞÜT'ÜN ARDINDAN ALTAN TAN VE YUSUF KAPLAN

Habertürk ekranlarında Selman Öğüt'ün ardından Atatürk düşmanlığıyla bilinen Altan Tan ve Yusuf Kaplan gibi hükümete yakın isimlere de yer verildi.

Altan Tan ve Yusuf Kaplan'ın ifadeleri sosyal medyada büyük eleştiri alırken, Twitter'da programla ilgili oluşturulan hashtag'e tepki tweetleri atıldı.

"ATATÜRK'LE DEĞİL, EKONOMİYLE UĞRAŞIN"

Son gelişmelerin AK Parti tabanını da son derece rahatsız ettiği öğrenildi. İktidara yakın televizyon kanallarında Cumhuriyet değerlerini hedef alan isimlere yer verilmesine tepki gösteren vatandaşlar, "Ekonomi perişan durumda. Çocuklarımız iş bulamıyor, evimize ekmek götüremiyoruz. Yöneticiler, milletvekilleri, yazarlar ekonomideki düşüşe çare arayıp değerlendirme yapmak yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsurlarını hedef alıyor" ifadeleriyle isyan etti.

KAMPANYALAR İŞE YARAMADI

Yargıtay'da yer alan bilgiye göre, AK Parti son bir yılda 1 milyona yakın üye kaybetmiş durumda. Kampanyalarla gidenlerin yerleri doldurulmaya çalışılsa da, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunlar ve sosyal problemler nedeniyle parti tabanının yönetime tepkili olduğu biliniyor.



