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Erdoğan'dan Akşener'e tepki çeken sözler: ''Daha neler olacak neler''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki provokasyon için "Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısında, İYİ Parti Meral Akşener'in İkizdere’de taşocağına karşı köylülerin mücadelesine destek verdiği sırada uğradığı sözlü saldırı hakkında konuştu. Erdoğan, "Rize'deki ders birinci, daha neler olacak neler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahatsız etmiştir. Gelin hanım (Akşener) Netanyahu’nun yanına koyuyor uzonun ardından da Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler... Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Bizler hep bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun çalışmasını yaptık."

Etiketler recep tayyip erdoğan meral akşener daha neler olacak neler
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