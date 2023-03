Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Hayatında inşaat görmemiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu hafta pazartesi günü Adıyaman'daydık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Görüştüğümüzde hepsi gerçekten çok çok canları yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşıyorsak ne mutlu bize. Önceki hafta Kahramanmaraştaydık. Bu cuma Gaziantep'te olacağız. Bir ihtimal aynı gün Kilis'te olacağız. Cumartesi günü de Elazığ'da olmayı planlıyoruz. Ramazan boyunca depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. 11 vilayetimizi sürekli ziyaret edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak buraları birlikte dolaşmayı da planlıyoruz. Kabine'deki arkadaşlarım buraları aynı şekilde ziyaret ediyor. Biz bu adımları atarken en çok üzüldüğümüz konulardan bir tanesi yaklaşık 850 bin kişi olmaz üzere uzvunu kardeşlerimiz evlatlarımız var. Süratle protezlerini yapıyoruz. Bu çalışmalar hızla devam ediyor. Annesini babasını kaybetmiş, 2 ayağını da kaybetmiş vatandaşımız var. Bu rakam az bir rakam değil. Bir tanesinin polis babası hayatta, ancak annesini kaybetti. Bizim devletin huzur evlerinde misafir edeceğimiz vatandaşlarımız var. Onlarla beraber bir hayat süreceğiz. Protezlerde bile en kalitelisini arayıp bulup onunla yapacaksınız tedaviyi ki devletimiz bize sahip çıkmadı dedirtmeyelim. Deprem bölgesinde yeni konutların temelini attık, atmaya devam ediyoruz. 27 bin 949 konutun inşasına fillen başlamış durumdayız. Hatta köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi.

AKŞENER'E TEPKİ

Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Hassasiyetimiz çok yüksek. TOKİ zaten kendini ispatlamış. Zemine özellikle dikkat ediyoruz. Kullanılan temeller kaya. Ben belediye başkanlığımdan beri bu işlerin içindeyim. Bir tane doktor müstevvettesi çıkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Öte yandan bakıyorsunuz Hanımefendi de inşaat mühendisi olmuş o da konuşuyor. Bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları, temelleri küçümsüyor. Bakan Kurum kardeşimle konuştuk 'Bazı eksikliklerimiz de olsa buna müdahale ederiz' dedi. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş.

"MUHALEFET HERKESİ KENDİSİ GİBİ BECERİKSİZ ZANNEDİYOR"

Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Çünkü yaptıkları hiçbir şey yok. Ben 11 vilayette Elazığ hariç hepsini gezdim. Muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi göremedim. Muhalefet her zamanki gibi suistimal tarzla hareket ediyor. Partimizin bütün büyükşehir belediyeleri, şu anda deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular, burada çalışıyorlar. Çadır kentler, konteynerler, prefabrikler kuruyorlar. Yemek, yiyecek, su A'dan Z'ye... Kullanma suyu ile içme suyunu birbirine karıştırmasınlar. Kullanım suyu farklı, içme suyu farklı. Biz oralarda yüzlerde içme suyu göndereceğiz.