Erdoğan'dan Almanya'ya sert sözler !

Almanya'da yayın yapan Die Zeit gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor." dedi. Erdoğan, "Almanya ve Türkiye'nin birbirlerine ihtiyacı var. FETÖ destekçilerini Türkiye'ye iade etmediği sürece Almanya'yı teröristleri koruyan ülke olarak göreceğiz. Almanya Başbakanı Merkel ile bir sorunum yok." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da haftalık yayın yapan Die Zeit gazetesine konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya, benim konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütü FETÖ taraftarları iade edilene kadar Almanya'yı teröristleri koruyan bir ülke olarak göreceğini belirtti.

Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile arasında bir problem olmadığını söyledi.