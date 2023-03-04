Erdoğan'dan Altılı Masa açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 6'lı masadan kalkmasına yönelik ilk kez konuştu.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken yolda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Altılı Masa'yla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:



"Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim şimdi dökülen taşları toplama gibi derdimiz yok. Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz Dolmabahçe'de bilim adamlarıyla toplantı halindeydik. Dışarıda kalan vatandaşları tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak yol haritamıza devam ediyoruz."

Altılı Masa'daki kriz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı açıklama gündem olmuştu. Erdoğan 10 Aralık 2022'de katıldığı bir programda, ''Masa dağılacak. Bu halle seçime kadar gidemezler" demişti.



NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiklerini belirterek, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulunmuştu. Yavaş ve İmamoğlu ise teklifi geri çevirerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdi.